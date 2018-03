Scherma, Coppa del Mondo 2018: spada protagonista a Budapest nel weekend. L’Italia cerca risposte, Rossella Fiamingo per il riscatto

Sarà un fine settimana di Coppa del Mondo dedicato completamente alla spada. Nel weekend è in programma a Budapest un Grand Prix, che vedrà protagonisti sia uomini che donne.

Al maschile l’Italia cerca ancora la prima vittoria stagionale. Proprio nel primo ed unico Grand Prix stagionale di Doha è arrivato il doppio podio con Andrea Santarelli e Paolo Pizzo. La presenza del siciliano, Campione del Mondo in carica, però è ancora incerta, visto che Pizzo ha saltato anche l’ultima tappa di Vancouver. Stessa cosa fatta anche da Marco Fichera, che sicuramente tornerà sulle pedane ungheresi e andrà alla caccia del podio. Un piazzamento tra i primi tre, che ha, invece, già conquistato in questa stagione Gabriele Cimini, terzo ad Heidenheim.

Principali favoriti per la vittoria finale i coreani. Una Corea del Sud che può contare su un terzetto davvero molto competitivo (Jung Jinsun, Park Kyoungdoo, Park Sangyoung). Grande attesa anche per i padroni di casa, con Andras Redli e Daniel Berta che si sono resi protagonisti di una fantastica doppietta a Legnano. Attenzione anche all’ucraino Bogdan Nikishin, vincitore a Vancouver davanti ai due francesi Yannick Borel e Daniel Jerent, altri due favoriti.

Una vittoria che manca al maschile e che invece è arrivata al femminile grazie a Mara Navarria, che ha trionfato nella prima tappa stagionale a Tallinn. La friulana è anche l’unica azzurra ad essere salita sul podio in questa stagione, perchè, dopo la vittoria in terra estone, è arrivato il secondo posto nel Grand Prix di Doha alle spalle della rumena Popescu. Una buona annata ha fatto Giulia Rizzi, anche se le è mancato il guizzo decisivo, mentre cerca riscatto Rossella Fiamingo, alla caccia di un risultato importante a Budapest.

Una stagione finora di spada femminile che ha avuto cinque vincitrici diverse. La Cina ha messo due “bandierine” con le vittorie di Sun e Zhu, ma non sono mancate le sorprese come il successo della francese Coraline Vitalis in quel di Barcellona. Anche a Budapest ci sarà grande equilibrio con tantissime atlete che possono puntare alla vittoria.

Foto: Bizzi/Federscherma