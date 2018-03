Salto femminile, Coppa del Mondo 2018: Sara Takanashi torna alla vittoria a Oberstdorf!

Dopo una stagione senza mai essere salita sul gradino più alto del podio, Sara Takanashi ha finalmente spezzato l’incantesimo. La giapponese, vincitrice di quattro Sfere di Cristallo in passato, si è imposta sul trampolino HS 106 di Oberstdorf, in Germania, nella penultima gara stagionale. In particolare, ha costruito la sua vittoria nella prima serie, per poi difendersi nella seconda arrivando alla prima vittoria di una stagione molto difficile. Da qui deve provare a risalire la china, per provare a calare il pokerissimo nella prossima annata, contrastando Maren Lundby e Katharina Althaus, che quest’anno hanno avuto una marcia in più.

Tre punti di distacco e seconda posizione finale per l’esperta austriaca Daniela Iraschko-Stolz, autrice del miglior punteggio nella seconda serie di salti per agguantare la piazza d’onore. Si è dovuta accontentare della terza piazza, invece, la norvegese Maren Lundby, che ha già conquistato l’edizione attuale della Coppa del Mondo al termine di una stagione di altissimo livello in cui è stata per lunghi tratti dominante. Quarta e quinta la tedesca Karina Vogt e la giapponese Yuki Ito, mentre la slovena Ema Klinec si è classificata sesta.

Per l’Italia, impegnate Manuela e Lara Malsiner. La più esperta delle due sorelle si è classificata 19esima ottenendo un discreto risultato, mentre Lara ha chiuso 28esima, comunque in zona punti.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI SALTO CON GLI SCI

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it

Foto: Ailura, CC BY-SA 3.0 AT [CC BY-SA 3.0 at], via Wikimedia Commons