Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2018: tripletta norvegese a Vikersund, Kamil Stoch conquista la Sfera di Cristallo

Giornata di verdetti a Vikersund, in Norvegia. Il trampolino HS 240 ha incoronato la squadra norvegese, che nella gara individuale odierna ha chiuso con tre atleti sul podio, e Kamil Stoch, che ha conquistato matematicamente la seconda Coppa del Mondo della carriera quando mancano ancora due gare al termine.

La prova odierna ha visto anche il primo successo in carriera Robert Johansson, che negli ultimi giorni ha dimostrato di poter ambire al gradino più alto del podio, a coronare la stagione del salto di qualità definitivo, che lo ha visto due volte sul podio alle Olimpiadi nelle prove individuali, mentre nella gara a squadra ha ottenuto l’oro. In particolare, stratosferico il secondo salto, che lo ha portato fino a 246 metri, la miglior misura di giornata. Seconda piazza, con 5,4 punti di ritardo, per il suo connazionale Andreas Stjernen, mentre Daniel Andre Tande ha chiuso il podio. Attualmente, questi tre atleti sono anche al comando della classifica di volo con gli sci, nell’ordine con Stjernen al comando seguito da Johansson e Tande quando mancano ancora due gare individuali a Planica settimana prossima per chiudere la stagione su uno dei trampolini più spettacolari del mondo. Quarta posizione per un ritrovato Domen Prevc, finalmente competitivo dopo un inverno in cui non si era mai avvicinato ai livelli dello scorso, mentre l’austriaco Stefan Kraft si è classificato quinto.

Può festeggiare, pur con una sesta posizione che dice poco dato il ruolino di marcia cui ci aveva abituato dalle Olimpiadi in avanti, Kamil Stoch. Il polacco, infatti, ha ottenuto la certezza matematica della seconda Coppa del Mondo della carriera dopo la prima del 2014 dopo una stagione in cui ha vinto anche la Tournée dei Quattro Trampolini, l’oro alle Olimpiadi su Large Hill e, proprio oggi, anche la classifica finale del Raw Air Tournament. Di fatto, tutto quello che c’era da vincere.

Alle sue spalle i tedeschi Markus Eisenbichler e Richard Freitag, che nella prima parte di stagione era riuscito a contendere la prima posizione a Stoch, fino alla caduta nella Tournée dei Quattro Trampolini che alla fine potrebbe aver fatto la differenza. Tra i migliori 10 anche il quarto norvegese Johann Andre Forfang e il giapponese Noriaki Kasai.

Buona prestazione di Alex Insam, unico italiano in gara. L’azzurro ha conquistato l’accesso alla seconda e con due salti oltre i 200 metri ha chiuso al 26esimo posto, entrando in zona punti per la seconda volta in stagione.













Foto: Ailura, CC BY-SA 3.0 AT [CC BY-SA 3.0 at], via Wikimedia Commons