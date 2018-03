Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2018: Kamil Stoch domina a Lillehammer e avvicina la Sfera di Cristallo!

Kamil Stoch è stato letteralmente imbattibile nella gara dal trampolino HS140 di Lillehammer, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di salto con gli sci. Il polacco si è imposto con 306.4 punti frutto di due salti eccezionali (140,5 e 141 metri, ha vinto entrambe le serie) che gli hanno permesso di battere il connazionale Dawid Kubacki (278.7).

Il Campione Olimpico, capace di conquistare il suo sesto successo stagionale nel circuito, ha operato un allungo fondamentale in classifica generale: ora ha 190 punti di vantaggio sul tedesco Richard Freitag (oggi quinto, 271.1) quando mancano quattro gare al termine della stagione. Il 30enne può concretamente tornare ad alzare al cielo la Sfera di Cristallo a quattro anni di distanza dalla prima e ultima volta. Completa il podio di giornata il norvegese Robert Johansson (273.7) che ha preceduto di un soffio il connazionale Andreas Stjernen (272.5). Sebastian Colloredo ha concluso in 47esima posizione (94 punti saltando 115,5 metri) e non ha potuto partecipare alla seconda serie di salti.