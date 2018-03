Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2018: i convocati dell’Italia per Planica ed Oberstdorf

Ultima tappa per la Coppa del Mondo di salto con gli sci: nel week-end al via sia uomini che donne che si dividono rispettivamente tra Planica (Slovenia), dove va in scena il volo dall’HS240, e Oberstdorf (Germania).

Quattro gli azzurri al via della prova slovena: Sebastian Colloredo, Federico Cecon, Roberto Dellasega e Alex Insam. In programma due gare individuali (venerdì e domenica, con la qualificazione giovedì), e la prova a squadre di sabato. Per Insam c’è ovviamente l’obiettivo di puntare alla top-20 dopo le prestazioni di Vikersund.

Le donne invece sono impegnate in Germania: qualificazione venerdì, doppia gara tra sabato e domenica. Quattro le azzurre presenti sul trampolino teutonico: Veronica Gianmoena, Elena Runggaldier, Lara e Manuela Malsiner.













Foto: Ailura, CC BY-SA 3.0 AT