Rugby, Sei Nazioni Under20 2018: i convocati dell’Italia per le ultime due partite del torneo

Sono 24 gli azzurrini chiamati a comporre la selezione nazionale under 20 di rugby per le ultime due giornate del Sei Nazioni di categoria: i tecnici Fabio Roselli ed Andrea Moretti hanno diramato le convocazioni per la gara in trasferta in Galles e per la partita interna contro la Scozia a Bari a chiusura del torneo.

Di seguito l’elenco completo dei convocati.

Piloni

Danilo FISCHETTI (Patarò Calvisano)

Michele MANCINI PARRI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)

Matteo NOCERA (Modena Rugby 1965)

Guido ROMANO (Rugby Colorno)

Tallonatori

Matteo LUCCARDI (Patarò Calvisano)

Samuele NGENG (Federazione Italiana Rugby)

Seconde linee

Matteo CANALI (Rugby Colorno)

Niccolò CANNONE (Petrarca Padova)

Edoardo IACHIZZI (Usap Perpignan, FRA)

Flanker/n.8

Enrico GHIGO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)

Michele LAMARO (Petrarca Padova) – capitano

Davide RUGGERI (Rugby Como)

Antoine Kouassi KOFFI (Amatori Parma Rugby)



Mediani di mischia

Nicolò CASILIO (Patarò Calvisano)

Luca CROSATO (Lafert San Donà)

Mediani d’apertura

Michelangelo BIONDELLI (Rugby Viadana 1970)

Filippo DI MARCO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)

Antonio RIZZI (Petrarca Padova)

Centri/Ali/Estremi

Albert Einstein BATISTA (Rugby Etruschi Livorno 1995)

Tommaso COPPO (Petrarca Padova)

Andrea DE MASI (Rugby Mogliano)

Alessandro FORCUCCI (Fiamme Oro Rugby)

Alessandro FUSCO (Rugby Napoli Afragola)

Damiano MAZZA (Rugby Parma)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it