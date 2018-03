Rugby, Pro14 2018: Zebre-Ospreys rinviata a data da destinarsi per le avverse condizioni meteo

La gara del Pro14 di rugby tra Zebre ed Ospreys in programma sabato 3 alle 18.30 a Parma è stata rinviata a data da destinarsi: Burian sta mettendo in ginocchio l’Europa e la squadra ospite non aveva la certezza di poter partire in aereo per raggiungere il capoluogo emiliano.

A ciò va aggiunto il maltempo che imperversa in Italia e che sta sferzando anche l’Emilia: non ci sarebbe stata la sicurezza di poter giocare la sfida, quindi gli organizzatori del torneo hanno ritenuto opportuno rinviare la gara con un paio di giorni d’anticipo, anziché attendere l’ultimo istante. Al più presto verrà comunicata la data di recupero.













Foto: Ettore Griffoni

roberto.santangelo@oasport.it