Rugby femminile, Serie A 2018: i big match della 13ma giornata vanno al Villorba ed al Bologna

La 13ma giornata della Serie A di rugby femminile, la prima dopo il positivo Sei Nazioni dell’Italia, vedeva due partite molto interessanti per quanto riguarda la lotta per accedere alla corsa Scudetto. Ricordiamo infatti che in ciascuno dei due gironi le prime classificate andranno in semifinale, mentre seconde e terze giocheranno un ulteriore turno preliminare.

Nel Girone 1 i fari erano puntati sullo scontro tra Villorba e Valsugana: a vincere, per 19-11, sono state le padrone di casa, le quali non hanno concesso il bonus difensivo alle avversarie, ma non hanno neppure trovato il bonus offensivo, e così ora devono rimontare ancora un punto alle avversarie in classifica in ottica play off. Tutte a senso unico le altre gare: Torino, Colorno, Monza e Treviso schiantano, rispettivamente, Verona, Pavia, Riviera e Cogoleto. Praticamente definite le posizioni post season: Colorno, ancora a punteggio pieno, viaggia spedito verso le semifinali, Valsugana e Villorba disputeranno il turno play off.

Girone 1

Torino-Verona 58-0

Colorno-Pavia 87-0

Villorba-Valsugana 19-11

Monza-Riviera 67-5

Cogoleto-Treviso 0-46

Classifica

Colorno 65

Valsugana 55

Villorba 54

Monza 41

Torino 37

Treviso 29

Riviera 15

Pavia 15

Verona -2

Cogoleto -3

Nel Girone 2 il big match di giornata vedeva opposti Frascati e Bologna: hanno vinto le ospiti per 12-19, che però, non trovando il bonus offensivo, hanno lasciato la vetta solitaria del raggruppamento al Montevirginio, che ora guida con una lunghezza di margine sulle felsinee. Queste due squadre si giocheranno fino alla fine l’accesso diretto alle semifinali Scudetto. Frascati resta al terzo posto con un buon margine (7 punti) sulle Donne Etrusche, oggi vittoriose contro il Bisenzio per 26-0, nella corsa al terzo ed ultimo posto che porta ai play off. Vincono anche il Montevirginio a Ferrara, le Belve Neroverdi a Pisa e, quasi a sorpresa, il Napoli contro il Torre del Greco.

Girone 2

Napoli-Torre del Greco 22-17

Pisa-Belve Neroverdi 0-67

Frascati-Bologna 12-19

Ferrara-Montevirginio 5-60

Donne Etrusche-Bisenzio 26-0

Classifica

Montevirginio 55

Bologna 54

Frascati 46

Donne Etrusche 39

Belve Neroverdi 36

Torre del Greco 22

Ferrara 21

Bisenzio 18

Napoli 11

Pisa 2













Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it