Ronde van Drenthe 2018, i favoriti: startlist di livello davvero basso. Favorito Moreno Hofland

194 chilometri di gara da Emmen a Hoogeveen: domenica è in programma la Ronde van Drenthe, semiclassica olandese collocata però in un periodo davvero intenso del calendario internazionale. Il percorso è anche spettacolare, con molti chilometri in pavé (posti però nella prima fase di gara), ma la concomitanza di Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza non ha favorito la presenza di tanti corridori di livello.

Andando a vedere la startlist, infatti, l’unica squadra del World Tour presente è la Lotto Soudal. La compagine belga in chiave volata può giocarsi le sue carte con il padrone di casa Moreno Hofland: il velocista olandese negli ultimi anni è leggermente sceso di livello, ma nella gara di casa può primeggiare. Al suo servizio c’è ovviamente una rosa di livello per preparare uno sprint eccellente.

A giocarsi la vittoria ci saranno ovviamente i tanti olandesi che vorranno brillare davanti al proprio pubblico. Per la Roompot – Nederlandse Loterij c’è Coen Vermeltfoort, oltre all’atteso Pim Ligthart, corridore che per anni ha navigato nel circuito World Tour. Il campione uscente è Jan-willem Van Schip, che di recente abbiamo visto protagonista ai Mondiali su pista di Apeldoorn. Da seguire anche il giovanissimo Andre Looij della Monkey Town Continental Team. Altro corridore atteso è il britannico Adam Blythe (Aqua Blue Sport).













Foto: FB Belkin