Roma-Barcellona, le date. Gli orari e come vedere in tv i quarti di Champions League. Il programma completo

La Roma dovrà armarsi di coraggio e tanta sfrontatezza per affrontare il Barcellona nei quarti di finale di Champions League 2018 di calcio. L’urna di Nyon non è stata benevola coi giallorossi riservando uno degli avversari più forti e con più esperienza.

La compagine guidata dal fenomeno Leo Messi viene dal successo degli ottavi di finale contro il Chelsea di Antonio Conte, formazione affrontata anche dalla Roma nella fase a gironi. I tre gol dell’argentino, tra andata e ritorno, hanno spalancato le porte dei quarti ai blaugrana che dunque rappresentano un vero e proprio spauracchio per qualsiasi altra squadra.

Servirà l’impresa titanica ai capitolini. Primi nel proprio girone proprio davanti ai Blues di Conte, i ragazzi di Di Francesco sono riusciti ad ottenere il pass per questo turno eliminando gli ucraini dello Shakhtar Dontesk, grazie ad una prestazione di sacrificio e forza notevoli. Contro il Barça però servirà qualcosa di più per nutrire speranze di vittoria.

Mercoledì 4 aprile alle ore 20.45, si andrà al Camp Nou e sarà necessario un atteggiamento determinato e non arrendevole per spuntarla contro una squadra di questo calibro e tenere aperto il discorso in vista del ritorno del 10 aprile a Roma.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Roma-Barcellona, quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Mediaset Premium, in diretta streaming su Premium Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Nei prossimi giorni sapremo se gli incontri saranno trasmessi anche in diretta tv su Canale 5.

MERCOLEDI’ 4 APRILE – ANDATA:

20.45 Barcellona-Roma

MARTEDI’ 10 APRILE – RITORNO:

20.45 Roma-Barcellona













