Rally Messico, Mondiale 2018: Sebastien Ogier trionfa sullo sterrato messicano. Dani Sordo è secondo, Sebastien Loeb chiude in quinta piazza

L’equipaggio della Ford Fiesta M-Sport composto dal francese, campione del mondo in carica, Sebastien Ogier e da Julien Ingrassia conquista il successo finale del Rally del Messico, primo appuntamento della stagione sullo sterrato del WRC 2018. Ogier bissa così la vittoria ottenuta a Montecarlo disputando un weekend ai limiti della perfezione, sfruttando al meglio i problemi altrui e mettendo in evidenza una grande costanza di rendimento. In seconda piazza lo spagnolo della Hyundai i20 Coupe Dani Sordo a 1’13″6 che salva un po’ l’onore della Casa giapponese viste le problematiche tecniche del norvegese Andrea Mikkelsen (4° nell’overall), a 1’48″4 dal vincitore, e del belga Thierry Neuville (6° a 9’13″0). In terza piazza dunque la Citroen C3 WRC di Kris Meeke a 1’29″2 anche se le attrazioni della vigilia erano tutte per il grande Sebastien Loeb, nuovamente a bordo di una vettura da rally a 3 anni di distanza. Il 9 volte iridato ha dimostrato di esserci ancora ed averlo visto così competitivo ha dato più importanza al round messicano.

Venendo alla cronaca delle tre stage in programma oggi, nella SS20 Alfaro di 24.32 km, è il finlandese Jari-Matti Latvala a fare la voca grossa precedendo di 9″7 uno scatenato Ogier e di 10″9 Sordo mentre Loeb conclude la sua prova in quinta posizione a 14″6 dal finnico essendo la prima Citroen all’arrivo di questa stage. Un grave errore di Meeke, infatti, vanifica il conseguimento praticamente certo della piazza d’onore. Conclude 12° dunque il nordirlandese mentre l’alfiere della Ford aumenta il vantaggio nell’overall.

Nella penultima stage (SS21 Las Minas 1 – 11.07 km) sono le Toyota a mettersi in evidenza ancora una volta con Ott Tanak che centra il miglior crono mettendosi alle spalle i compagni di squadra Latvala, di 1″4, e Neuville di 4″7. Quarta posizione per Ogier che non si danna troppo l’anima in questa speciale, volendo gestire gli pneumatici in vista della Power Stage. Settima piazza per Loeb mentre è solo ottavo Sordo che deve guardarsi dalla rimonta di Meeke.

Nella SS22 Las Minas 2 è sempre la Toyota a sorridere con Tanak che si toglie la soddisfazione di far sua anche l’ultima speciale facendo meglio di 0″4 Ogier e di 1″3 il teammate Latvala. Neuville conclude quarto a 1″4 mentre Loeb è sesto a 5″8, ancora una volta davanti a Meeke (8°) con la Citroen. Non cambia nulla nella graduatoria generale ed il team M-Sport può festeggiare.

CLASSIFICA OVERALL RALLY MESSICO 2018

1.

1 Ogier S. – Ingrassia J.

Ford Fiesta WRC RC1

M 3:53:58.0 88.3 2.

6 Sordo Dani – Del Barrio Carlos

Hyundai i20 Coupe WRC RC1

M 3:55:11.6 +1:13.6

+1:13.6 87.9

0.21 3.

10 Meeke Kris – Nagle Paul

Citroën C3 WRC RC1

M 3:55:27.2 +1:29.2

+15.6 87.8

0.26 4.

4 Mikkelsen Andreas – Jæger A.

Hyundai i20 Coupe WRC RC1

M 3:55:46.4 +1:48.4

+19.2 87.7

0.31 5.

11 Loeb Sébastien – Elena Daniel

Citroën C3 WRC RC1

M 3:56:32.6 +2:34.6

+46.2 87.4

0.45 6.

5 Neuville Thierry – Gilsoul N.

Hyundai i20 Coupe WRC RC1

M 4:03:11.0

4:10 +9:13.0

+6:38.4 86.5

1.61 7.

31 Tidemand Pontus – Andersson J.

Škoda Fabia R5 RC2 4:04:32.7 +10:34.7

+1:21.7 84.5

1.84 8.

7 Latvala J. – Anttila M.

Toyota Yaris WRC RC1

M 4:09:45.1 +15:47.1

+5:12.4 82.8

2.75 9.

38 Greensmith Gus – Parry Craig

Ford Fiesta R5 RC2 4:11:17.3 +17:19.3

+1:32.2 82.3

3.02 10.

39 Heller Pedro – Olmos Pablo

Ford Fiesta R5 RC2 4:18:26.1 +24:28.1

+7:08.8 80.0

4.26













