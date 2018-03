Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: i programmi e le musiche che accompagneranno gli esercizi di Carolina Kostner

Ci siamo. Tra poco più di ventiquattro ore la regina del ghiaccio italiana Carolina Kostner debutterà ufficialmente al Campionato del Mondo di Milano, in scena presso il prestigioso Mediolanum Forum di Assago fino a Sabato 25 Marzo. Per questa stagione la pattinatrice altoatesina ha selezionato due programmi di stile diverso, funzionali per mostrare al pubblico la grande capacità interpretativa per cui si è sempre contraddistinta.

In occasione dello short program Carolina pattinerà sulle note di “Ne me quitte pas“, capolavoro del cantautore belga Jacques Brel proposto nella versione di Cèlin Dion pubblicata nel 2012. Il programma è particolarmente incentrato sull’espressività della pattinatrice, la quale riesce perfettamente a disegnare con le lame le tinte drammatiche che fuoriescono dal testo della canzone. La performance sarà aperta dalla combinazione (non sappiamo ancora se Carolina proporrà triplo toeloop/triplo toeloop o triplo flip/triplo toeloop), seguita successivamente dal salto singolo, il triplo loop, e dalla trottola fly camel. Giunta dunque nella seconda metà la pattinatrice eseguirà l’ultimo elemento di salto, il doppio axel, per passare successivamente alle due trottole, la layback e la combinata con cambio di piede, le quali saranno intervallate dalla sequenza di passi.

Il programma libero sarà invece pattinato sulle musiche de “Prélude à l’après-midi d’un faune“, poema sinfonico composto da Claude Debussy rappresentato per la prima volta nel 1894. Il programma, raffinato e più sofisticato rispetto al corto, è stato già proposto da Kostner nella stagione 2010-2011, dove ha conquistato l’oro ai Campionati Europei e la medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo di Mosca alle spalle di Miki Ando e Yuna Kim. L’atleta delle Fiamme Azzurre, a meno che non scelga di rischiare come salto di apertura il triplo lutz, inizierà la sua performance con la combinazione triplo flip/doppio toeloop seguita dal triplo flip e dal triplo loop. La trottola fly camel singola e quella combinata con cambio di piede traghetteranno la pattinatrice verso la seconda metà del programma, in cui verranno eseguiti il triplo toeloop, l’importantissima combinazione doppio axel/euler/triplo salchow e il doppio axel, per concludere gli elementi di salto con la combinazione triplo salchow/doppio toeloop. La sequenza coreografica, seguita dalla serie di passi porteranno Carolina al termine della performance, la quale verrà conclusa con la trottola combinata con cambio di piede.









Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo