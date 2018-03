Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: Carolina Kostner può sognare addirittura l’oro? Zagitova super-favorita, ma…

Il meraviglioso programma corto pattinato questo pomeriggio da Carolina Koster, attualmente in prima posizione davanti ad Alina Zagitova e Satoko Miyahara, apre indubbiamente degli scenari inediti e impensabili fino a questa mattina.

La pattinatrice altoatesina infatti, pattinando un programma libero senza commettere errori esattamente come fatto nel corto, potrebbe addirittura aspirare alla medaglia più pregiata, quella d’oro. Tutto passerà però tra le lame della russa Alina Zagitova, in seconda posizione provvisoria distante poco meno di un punto dalla pattinatrice azzurra. Sulla carta il valore tecnico di base del programma libero della Campionessa Olimpica in carica è di 66.01, ben dieci punti in più rispetto ai 56.04 di Carolina Kostner. Chiaramente però tutto sarà giocato sugli errori in gara. La giovane Zagitova, atleta eccezionale, nella giornata odierna ha accusato un po’ di stanchezza, in particolar modo nella pattinata, meno fluida rispetto al solito. Certamente però l’atleta di Eteri Tutberidze farà di tutto per riacciuffare il comando della classifica, raggiungendo al suo primo anno da senior la storica tripletta conquistando il titolo di Campionessa Europea, Olimpica e Mondiale a soli quindici anni. La differenza tecnica tra le due atlete è abissale, specie se consideriamo le difficoltà che la pattinatrice delle Fiamme Azzurre ha mostrato spesso nel triplo lutz, elemento ostico e per molto tempo abbandonato.

Carolina dovrà pattinare per se e per il pubblico, cercando di non forzare eccessivamente il proprio layout optando per elementi sicuri e pattinando un programma pulito dal punto di vista tecnico, tentando di spingere il più possibile l’acceleratore sulle componenti del programma, le quali, visto l’andamento di oggi, potrebbero impennarsi come mai prima. Nonostante sia molto difficile dunque, il primo posto conquistato nel primo segmento di gara lascia un piccolo spiraglio di speranza per la nostra regina, pronta (a prescindere dal piazzamento finale) a festeggiare la sua meravigliosa carriera raccogliendo l’applauso di tutti i fan provenienti da ogni parte del mondo. Poi si sa, nel pattinaggio come nello sport in generale, tutto è possibile.

L’appuntamento con il programma è libero è fissato per Venerdì 23 Marzo. La gara inizierà alle ore 18:30; l’ultimo gruppo di lavoro scenderà in pista per il Warm Up alle ore 21:28. La performance di Alina Zagitova è prevista per le 22:08, quella di Carolina Kostner alle 22:16.

Foto: Valerio Origo