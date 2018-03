Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: Aliona Savchenko e Bruno Massot favoriti nel corto, inizia il sogno di Valentina Marchei ed Ondřej Hotárek

La giornata di domani segnerà l’inizio dei Campionati Mondiali di Milano, in programma all’Agorà del capoluogo lombardo fino al 25 marzo. La rassegna iridata tornerà dunque a Milano per la seconda volta dopo l’edizione del 1951, mentre l’Italia ha organizzato la prova anche nel 1963 a Cortina d’Ampezzo e, più di recente, nel 2010 a Torino.

Nella prova delle coppie d’artistico, i grandi favoriti per il successo saranno i tedeschi Aliona Savchenko e Bruno Massot, reduci dalla conquista della medaglia d’oro olimpica. Con il forfait dei cinesi Sui Wenjing / Han Cong ed il ritiro dalle competizioni dei canadesi Meagan Duhamel / Eric Radford, i teutonici saranno in effetti l’unica coppia in gara tra quelle salite sul podio olimpico in Corea del Sud. Savchenko, in particolare, andrà alla ricerca del suo sesto titolo iridato dopo i cinque vinti in compagnia di Robin Szolkowy, con il quale ha conquistato anche due argenti ed un bronzo. Questo programma corto potrà permette loro di cancellare l’unica pecca della loro prestazione olimpica, dove il primo segmento di gara non fu all’altezza del secondo.

I candidati per la seconda posizione sono invece i russi Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov, quarti in occasione della rassegna a cinque cerchi e vincitori del titolo europeo per la seconda volta consecutiva. I due, tra l’altro, furono già bronzo ai Mondiali dello scorso anno, e potrebbero migliorare quel risultato sul ghiaccio milanese.

Molto interessante si annuncia la battaglia per la medaglia di bronzo, che potrebbe coinvolgere anche le coppie italiane. Alla luce del sesto posto olimpico, Valentina Marchei ed Ondřej Hotárek fanno sicuramente parte dei pretendenti al gradino più basso del podio, insieme ai francesi Vanessa James / Morgan Ciprès, quinti a PyeongChang e medagliati europei lo scorso anno, ed all’altra coppia russa composta da Natalia Zabiiako ed Alexander Enbert, già sul podio in sede continentale. Da non sottovalutare neppure la seconda coppia cinese Yu Xiaoyu / Zhang Hao, che però hanno ottenuto i migliori risultati ad inizio stagione, terminando invece ottavi alle Olimpiadi. Un po’ più indietro nelle gerarchie si trovano invece i campioni nazionali Nicole Della Monica e Matteo Guarise, sicuramente da top ten, ma più distanti dal podio in base ai risultati stagionali.

MIGLIORI PUNTEGGI STAGIONALI COPPIE ARTISTICO

1 236.68 Aljona SAVCHENKO / Bruno MASSOT GER ISU Grand Prix Final 2017/18 2 235.47 Wenjing SUI / Cong HAN CHN XXIII Olympic Winter Games 2018 3 230.15 Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD CAN XXIII Olympic Winter Games 2018 4 224.93 Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV RUS XXIII Olympic Winter Games 2018 5 222.74 Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV RUS ISU GP NHK Trophy 2017 6 219.20 Xiaoyu YU / Hao ZHANG CHN ISU GP Skate America 2017 7 218.53 Vanessa JAMES / Morgan CIPRES FRA XXIII Olympic Winter Games 2018 8 216.59 Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK ITA XXIII Olympic Winter Games 2018 9 212.88 Natalia ZABIIAKO / Alexander ENBERT RUS XXIII Olympic Winter Games 2018 10 204.02 Julianne SEGUIN / Charlie BILODEAU CAN XXIII Olympic Winter Games 2018 11 203.64 Kristina ASTAKHOVA / Alexei ROGONOV RUS ISU GP NHK Trophy 2017 12 202.74 Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE ITA XXIII Olympic Winter Games 2018 13 198.11 Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO CAN XXIII Olympic Winter Games 2018 14 198.03 Cheng PENG / Yang JIN CHN ISU CS Finlandia Trophy 2017 15 194.42 Tarah KAYNE / Danny O’SHEA USA ISU Four Continents Championships 2018 16 193.63 Tae Ok RYOM / Ju Sik KIM PRK XXIII Olympic Winter Games 2018 17 193.07 Liubov ILYUSHECHKINA / Dylan MOSCOVITCH CAN ISU GP Internationaux de France 2017 18 192.51 Alexa SCIMECA KNIERIM / Chris KNIERIM USA ISU GP NHK Trophy 2017 19 191.58 Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII RUS ISU CS Minsk Arena Ice Star 2017 20 190.61 Ashley CAIN / Timothy LEDUC USA ISU Four Continents Championships 2018

giulio.chinappi@oasport.it













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ISU Figure Skating