Pattinaggio artistico, Mondiali 2018: il capolavoro firmato Carolina Kostner. Tutte ai suoi piedi dopo lo short

Superlativo. Non esistono altri aggettivi in natura per descrivere il meraviglioso short program di Carolina Kostner, attualmente in prima posizione ai Campionati del Mondo di Milano davanti alla Campionessa Olimpica Alina Zagitova e la giapponese Satoko Miyhara.

In fase di presentazione lo avevamo rimarcato più volte. Una Carolina Kostner perfetta in ogni aspetto non può far altro che mettere pressione alle avversarie. In questo caso scendere in pista come seconda atleta nel gruppo è stato davvero funzionale per la pattinatrice altoatesina, la cui pazzesca performance da 80.27 punti (risultato raggiunto solo dalle atlete del podio Olimpico di PyeongChang) ha letteralmente terrorizzato le dirette concorrenti, da Alina Zagitova (apparsa leggermente sottotono) a Kaetlyn Osmond (autrice di una sbavatura nel doppio axel).

Davvero emozionante vedere tutto il pubblico presente al Forum, dai numerosi fan italiani a quelli giapponesi, russi, canadesi, americani alzarsi in piedi alla fine della performance, al cospetto di una delle pattinatrici più importanti della storia del pattinaggio mondiale, ancora spaventosamente competitiva anche al trentunesimo anno di età. Carolina ha iniziato il suo programma presentando la combinazione triplo flip/triplo toeloop, sbagliata durante le Olimpiadi di PyeongChang ma meravigliosamente eseguita nel segmento odierno con un grado di esecuzione stellare (+3 da cinque giudici su nove), proseguendo poi con l’ottimo secondo elemento di salto, il triplo loop, e il doppio axel eseguito nella seconda metà, rigorosamente con GOE positivo. Assolutamente da notare gli altissimi punteggi sulle trottole, superiori addirittura a quelli di Alina Zagitova, atleta che in questi elementi non ha mai avuto rivali in stagione.

Oltre il lato tecnico, la vera differenza e la vera ragione del trionfo nel segmento di Kostner le hanno fatte le componenti del programma: Carolina, oggi in totale stato di grazia, ha ricevuto dalla giuria l’elevatissimo punteggio di 38.97, superando la Campionessa Olimpica in carica in tutte le voci, ottenendo anche diversi “10.00” spalmati tra “composition“, “interpretation of music” e “performance“.

Venerdì 23 marzo, Carolina scenderà in pista per ultima alle ore 22:16, pronta a confezionare l’ennesimo miracolo sportivo della sua immensa carriera.