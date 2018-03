Paralimpiadi PyeongChang 2018: tutti gli italiani in gara martedì 13 marzo. Gli orari in cui saranno al via gli azzurri

Martedì 13 marzo l’Italia sarà protagonista alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Giacomo Bertagnolli è il grande favorito nella combinata di sci alpino, dopo aver vinto un argento e un bronzo va a caccia della medaglia d’oro.

Di seguito tutti gli italiani in gara, il programma dettagliato e tutti gli orari di martedì 13 marzo alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due e su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai.

MARTEDÌ 13 MARZO:

01.30 SCI ALPINO – Combinata (manche di SuperG): Giacomo Bertagnolli (visually impaired)

01.30 SCI ALPINO – Combinata (manche di SuperG): Davide Bendotti (standing)

01.30 SCI ALPINO – Combinata (manche di SuperG): Renè De Silvestro (sitting)

02.00 BIATHLON – Sitting, 10km (femminile) e 12,5km (maschile)

04.30 BIATHLON – Standing/Visually Impaired, 10km (femminile) e 12,5km (maschile)

07.00 SCI ALPINO – Combinata (manche di slalom): Giacomo Bertagnolli (visually impaired)

07.00 SCI ALPINO – Combinata (manche di slalom): Davide Bendotti (standing)

07.00 SCI ALPINO – Combinata (manche di slalom): Renè De Silvestro (sitting)