Pallanuoto, Serie A1 2018: turno sulla carta interlocutorio. La Pro Recco per prolungare la striscia di vittorie

La 18a giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile presenta un turno abbastanza interlocutorio, vista anche la frattura delineatasi in classifica tra la zona play off ed il resto del plotone. Stessa cosa sta accadendo tra le squadre che occupano le posizioni che garantiscono la salvezza diretta e quelle che si accingono a disputare i play out, con l’Acquachiara praticamente retrocessa.

La Pro Recco, che galoppa anche in Europa, cercherà di rimanere a punteggio pieno giocando in casa contro la Lazio, mentre il duello per la seconda piazza, che assicura l’accesso diretto alla semifinale Scudetto, continuerà a distanza tra Sport Management, che ospiterà l’Acquachiara, e Brescia, ospite della Florentia. Interessantissima sfida per il quarto posto, con l’Ortigia che, con due punti di vantaggio, si presenterà al cospetto del Savona.

Proverà ad approfittarne il Napoli, che proverà a guadagnare almeno una posizione, pur dovendo giocare in casa del Bogliasco. Il Catania cercherà di puntellare la posizione che vale la salvezza diretta cercando punti in casa del Torino, forse appagato dal successo esterno della scorsa settimana in casa dell’Acquachiara, che ha messo in cassaforte la partecipazione ai play out dei piemontesi. Chiude il programma la sfida tra Trieste e Posillipo, con i campani che puntano a scavalcare il Bogliasco e a riportarsi a -2 dalla salvezza diretta.













Foto: Renzo Brico

