Orari MotoGP, come vedere in tv e in Diretta il GP del Qatar: il programma, le repliche e la guida conpleta

Il GP del Qatar 2018 si disputerà domenica 18 marzo: il circuito di Losail terrà a battesimo la stagione, il campionato inizierà nel deserto e lo spettacolo è annunciato. Le tre classi si esibiranno nella prima prova del Motomondiale 2018, si inizia a fare terribilmente sul serio, in palio una prestigiosa vittoria e un podio sotto i riflettori. Si gareggia in notturna come da tradizione in questa località, nel pieno pomeriggio italiano.

In MotoGP ci sarà da divertirsi: Andrea Dovizioso sembra il favorito ma deve recuperare dalla quinta posizione, Marc Marquez vuole dettare legge da Campione del Mondo ma ha sempre faticato su questo tracciato, attenzione a Johann Zarco che partirà dalla pole position, Valentino Rossi è chiamato a una grande rimonta dall’ottava piazza, Jorge Lorenzo e Maverick Vinales sembrano essere fuori dai giochi, sarà invece della partita Danilo Petrucci.

PROGRAMMA GP QATAR 2018: TUTTE LE GARE

DOMENICA 18 MARZO:

11.40-12.00 Moto3 – Warm Up

12.10-12.30 Moto2 – Warm Up

12.40-13.00 MotoGP – Warm Up

14.00 Moto3 – Gara

15.20 Moto2 – Gara

17.00 MotoGP – Gara

GP QATAR 2018: PROGRAMMA E CALENDARIO. COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Le gare del GP del Qatar saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

L’evento sarà trasmesso anche in differita tv TV8 a partire dalle ore 20.00. Prevista la replica delle gare su Sky Sport MotoGP a partire dalle 18.30 (MotoGP alle 21.30).













