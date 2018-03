Olimpiadi Invernali 2026: Giovanni Malagò glissa sulla possibile candidatura della città di Torino

Dopo le voci su Milano, ora è la volta di Torino: l’ANSA parla di una possibile candidatura del capoluogo piemontese, a vent’anni dai Giochi del 2006, per le Olimpiadi Invernali del 2026. L’agenzia di stampa però sottolinea come oggi, in occasione della presentazione dell’Anno sportivo regionale, il sindaco Chiara Appendino ed il presidente del CONI Giovanni Malagò non abbiano affrontato l’argomento.

L’appuntamento tra i due è solo rinviato di pochi giorni: la prossima occasione dovrebbe verificarsi a pochi giorni dalle Elezioni Politiche, in programma domenica prossima. Dunque già la settimana prossima potrebbero esserci novità in merito. Non esiste però, è bene ricordarlo, una candidatura ufficiale. Alla finestra resta Milano: al momento però in Lombardia è alle battute finali anche la campagna elettorale per le Regionali. Dopo il 4 marzo, forse, se ne saprà di più.













Foto: Wikipedia

