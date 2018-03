Nuoto di fondo, World Series 2018: Gregorio Paltrinieri è quinto a Doha, Ruffini chiude terzo

Gregorio Paltrinieri è quinto al suo esordio nelle World Series in acque libere (ex World Cup). Il campione olimpico, mondiale ed europeo dei 1500 stile libero ha concluso la 10 km di Doha con il crono di 1:52:43.10 in un arrivo allo sprint che ha visto prevalere il campione olimpico di Rio 2016 Ferry Weertman con il tempo di 1:52:41.60 a precedere il francese David Aubry (1:52:42.50) ed il nostro Simone Ruffini, detentore della Coppa del Mondo (1:52:42.70).

Una buona prova, comunque, per Greg alla prima vera esperienza di alto livello contro rivali qualificati, ottimo banco di prova in vista delle prossime gare di fondo. Alla spalle di Paltrinieri, l’altro azzurro Matteo Furlan (1:52:44.0), argento mondiale nella 25 chilometri, mentre 19° Michele Sanzullo (1:53.12.00), vice campione del mondo della 5 km.

Nella gara femminile, la vittoria sorride sempre ai colori orange con la campionessa olimpica di Rio 2016, Sharon Van Rouwendaal (2:02.24.40), a precedere la coppia tedesca formata da Leonie Beck (2:02:25.20) e da Finnia Wunram (2:02.26.70). Quinta la migliore delle azzurre Martina De Memme (2:02:26.90) mentre la vincitrice della Coppa del Mondo 2017 Arianna Bridi ha chiuso in settima piazza (2:02.28.30). Nono e decimo posto per l’argento olimpico Rachele Bruni (2:02.31.40) e per Giulia Gabbrielleschi (2:02.32.00).













Foto: profilo twitter Stefano Rubaudo