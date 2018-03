Nuoto di fondo, l’esordio di Paltrinieri nelle World Series 2018: “Sono carico, non vedo l’ora di gareggiare”

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 30-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gregorio Paltrinieri ITA, oro 1500 sl Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-30 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gregorio Paltrinieri ITA, 1500 fs gold

Quest’oggi alle 13.30 locali (le 11.30 italiane) Gregorio Paltrinieri si tufferà nelle acque di Doha per la prima tappa della World Series Fina in acque libere. Un test probante per il campione olimpico, mondiale ed europeo dei 1500 stile libero che dovrà vedersela con avversari super qualificati come il campione olimpico a Rio 2016 e mondiale a Budapest 2017 Ferry Weertman, la medaglia di bronzo olimpica e doppio oro mondiale Marc-Antoine Olivier e il britannico Jack Burnell, quarto ai campionati del mondo della scorsa estate. Paltrinieri sarà in gara, in questa 10 km, insieme anche agli altri azzurri Arianna Bridi, doppio bronzo iridato a Budapest nella 10 e nella 25 chilometri, Simone Ruffini, l’argento olimpico Rachele Bruni, Martina De Memme, Giulia Gabbrielleschi, il vice campione del mondo nella 5 km Mario Sanzullo e l’argento mondiale nella 25 chilometri Matteo Furlan .

Una squadra fortissima quella italiana in cui l’inserimento di Gregorio può regalare un salto di qualità, viste le sue motivazioni di disputare questa gara e sognare qualcosa di grande alle Olimpiadi Tokyo 2020: “Mi sento carico, mi piace questo posto, rievoca bei ricordi dei Mondiali dove vinsi l’oro. Sono andato anche a nuotare in quella piscina – confessa Paltrinieri, intervistato da La Gazzetta dello Sport – Poi mi sono tuffato in mare sia mattina che pomeriggio. Ho voglia di gareggiare, era da tanto che aspettavo di fare un buon test in mare e questa insieme alle Universiadi è una delle prime. Sono contento di provare un evento che mi attrae sempre di più. Anche se ho fatto 3 gare in Australia erano tutte corte e uscendo dall’acqua c’era da correre a piedi sulla spiaggia. Robe un po’ miste”.

Su eventuali prossime partecipazioni, l’azzurro ha precisato: “Credo che sia l’unica tappa di Coppa del Mondo in stagione. Magari se ne riparlerà a settembre-ottobre“. E sull’esperienza australiana, il campione carpigiano è sicuro del fatto suo: “In Australia è andato tutto per il meglio, mi sono divertito e mi piaciuto tutto. Quasi mi è dispiaciuto andar via e salutare tutti. Ma son contento da un’altra parte perché è stato un percorso bello ma che doveva finire. Adesso torno alla normalità di Ostia e sono contento così“.













Foto: Credit La Presse