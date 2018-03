NBA 2018: un super LeBron James trascina Cleveland. Belinelli mette la firma nel successo di Philadelphia. San Antonio batte Golden State

Sono otto le partite della notte NBA. Per la prima volta senza Tyroon Lue in panchina, i Cleveland Cavaliers superano 124-115 i Milwaukee Bucks. Straordinario duello tra LeBron James e Giannis Antetokounmpo: LBJ è semplicemente straordinario e chiude con una pazzesca tripla doppia da 40 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, mentre il greco si “limita” ad una doppia doppia da 37 punti e 11 rimbalzi. Una vittoria importante comunque per i Cavs, che rimangono al terzo posto ad est, rispondendo finora all’assalto di Indiana e Washington. La situazione di coach Lue, però, preoccupata perchè l’allenatore di Cleveland dovrà fermarsi per un periodo di tempo indeterminato a causa dei suoi problemi di salute.

Cavaliers che, come detto, riescono a rimanere avanti in classifica rispetto ad Indiana. I Pacers vincono nella notte contro i Los Angeles Lakers per 110-100 grazie soprattutto ai 21 punti di Myles Turner e ai 20 di Victor Oladipo. Ai Lakers, invece, non bastano i 27 punti di Kyle Kuzma.

Terza vittoria consecutiva per i Philadelphia 76ers ed il successo contro gli Charlotte Hornets (108-94) porta la firma anche di Marco Belinelli. L’azzurro è il secondo miglior marcatore di Phila con 21 punti uscendo dalla panchina, con cinque triple su nove tentativi. Belinelli decisivo nell’allungo del terzo quarto con tre incredibili triple consecutive, che hanno portato il vantaggio dei Sixers sulla doppia cifra.

Eccezionali, però, le prestazioni di Ben Simmons e Joel Embiid: il primo chiude con una tripla doppia da 11 punti, 12 rimbalzi e 15 assist, mentre il secondo mette a referto 25 punti e 19 rimbalzi.

Quarta vittoria consecutiva per i San Antonio Spurs, che si impongono 89-75 contro i Golden State Warriors, ancora senza le loro stelle (Curry, Durant e Thompson). Decisiva la doppia doppia di LaMarcu Aldridge con 33 punti e 12 rimbalzi, mentre ai Warriors non bastano i 20 punti di Quinn Cook.

Partita infinita tra Miami e Denver. Dopo oltre tre ore e due supplementari sono gli Heat ad imporsi 149-141 contro i Nuggets. E’ la grande notte di James Johnson, che realizza il suo career high in NBA con 31 punti, ma importati sono anche i 30 punti uscendo dalla panchina di Kelly Olynyk. A Denver non basta la doppia doppia da 34 punti e 14 rimbalzi di Nikola Jokic.

Detroit tiene viva la speranza playoff (Milwaukee lontana comunque sei vittorie), superando 106-90 i Sacramento Kings con 26 punti di Blake Griffin. Successi anche per i New York Knicks (110-92 contro Chicago, 22 punti per Hardaway Jr) e per i Brooklyn Nets (118-115 contro Memphis, 22 punti per Crabbe).

Questo il riepilogo dei risultati

Cleveland Cavaliers – Milwaukee Bucks 124-115

Indiana Pacers – Los Angels Lakers 110-100

Philadelphia 76ers – Charlotte Hornets 108-94

Brooklyn Nets – Memphis Grizzlies 118-115

Miami Heat – Denver Nuggets 149-141 d.2.t.s

New York Knicks – Chicago Bulls 110-92

San Antonio Spurs – Golden State Warriors 89-75

Sacramento Kings – Detroit Pistons 90-106













