MotoGP, Test Qatar 2018: la Ducati sorride con Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo deve inseguire

I test di Losail (Qatar) sono andati in archivio. I team del Mondiale 2018 di MotoGP si sono esibiti su circuito arabo in una tre giorni di prove importante per definire gli ultimi dettagli, proiettandosi all’esordio iridato del 18 marzo proprio su questa stessa pista. E quali sono state le risposte che ha dato la Ducati?

La scuderia di Borgo Panigale ha di che sorridere per quanto ha fatto vedere Andrea Dovizioso. Il forlivese ha confermato i risultati già emersi nel corso dei test in Malesia ed in Thailandia. La GP18, tra le sue mani, è stata una moto performante ed affidabile, senza incertezze e costante. Veloce in rettilineo e precisa in percorrenza di curva, la Rossa è stata convincente sia nella prestazione pura che sul passo gara. La nuova aerodinamica è stata gradita dal centauro italiano ed ora non resta che attendere cosa accadrà quando tutto conterà davvero.

“Bene ma non benissimo” Jorge Lorenzo. Un po’ come era successo sul circuito di Buriram, il maiorchino ha perso spesso la bussola, messo in difficoltà anche dal confronto impietoso con il “Dovi”. Forse lo spagnolo, dopo quanto era emerso in Malesia, pensava che il feeling con la Ducati sarebbe stato migliore ed invece ha dovuto fare i conti con lo scarso feeling in frenata ed in entrata di curva. Aspetti fondamentali della guida di Lorenzo, incapace di tirar fuori tutto il potenziale della moto.

Pertanto, una situazione contrastante quella del team italiano. Di sicuro, per contrastare un Marc Marquez sempre più sicuro di se stesso e maturo, servirà anche l’apporto del 5 volte campione del mondo per far sì che Borgo Panigale abbia “un attacco a due punte”.













Foto: Valerio Origo