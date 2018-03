MotoGP, Mondiale 2018: tutti gli italiani al via. Valentino Rossi guida la truppa del Bel Paese

Manca sempre meno al via del Mondiale MotoGP 2018 (18 marzo). In occasione del GP del Qatar di Losail, consueto esordio della classe regina del Motomondiale, saranno 5 i piloti italiani che si cimenteranno nella massima categoria sulle due ruote.

Andrea Dovizioso e Valentino Rossi non hanno bisogno di presentazioni. Il ducatista, secondo l’anno scorso, punta al bersaglio grosso e vuol riconfermarsi mentre il “Dottore” va a caccia di rivincite sulla sua Yamaha, sognando il decimo titolo. Dietro di loro Danilo Petrucci, in sella alla Ducati del Team Pramac spera di poter ottenere la prima vittoria con la squadra tricolore mentre Andrea Iannone, sulla Suzuki, dopo il bruttissimo 2017 vuol riscattarsi ed i risultati nei primi test sono stati assai incoraggianti. Infine, il rookie Franco Morbidelli, sulla Honda del Team Marc VDS, cercherà di apprendere il più in fretta possibile per essere all’altezza della massima cilindrata, arrivandoci da campione del mondo della Moto2 2017

L’elenco dei piloti italiani partecipanti al Mondiale 2018 di MotoGP

Ducati Team

4. Andrea Dovizioso

Movistar Yamaha MotoGP

46. Valentino Rossi

Octo Pramac Racing

9. Danilo Petrucci

Team Suzuki Ecstar

29. Andrea Iannone

EG 0,0 Marc VDS

21. Franco Morbidelli













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo