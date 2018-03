MotoGP, Mondiale 2018: come vederlo in tv? Tutto su Sky, previste diverse gare in chiaro su TV8

Il 18 marzo, a Losail (Qatar), prenderà il via la stagione 2018 del Motomondiale. Si preannuncia un’annata davvero intensa e appassionante con MotoGP, Moto2 e Moto3 pronte a regalare spettacolo durante i 19 Gran Premi che ci terranno compagnia da fino a novembre. Si inizierà con la citata tappa qatariana, concludendosi a Valencia, con la novità della Thailandia a destare curiosità.

Sky trasmetterà in diretta tutte le gare del campionato di tutte e tre le classi. Per quest’anno, i GP in esclusiva live su Sky Sport MotoGP HD (canale 208) saranno 11 su 19 complessivi: GP Qatar, GP Spagna, GP Francia, GP Olanda, GP Germania, GP Gran Bretagna, GP Aragon, GP Thailanda, GP Giappone, GP Australia e GP Malesia. Le differite di questi appuntamenti saranno trasmesse sul canale TV8 in chiaro che seguirà in diretta anche i restanti 8 round, oltre a Sky ovviamente: GP Argentina, GP Americhe, GP Italia, GP Catalogna, GP Repubblica Ceca, GP Austria, GP San Marino e GP Valencia.

Ovviamente, non mancherà la DIRETTA LIVE testuale di OASport, compagna di viaggio immancabile nel susseguirsi delle corse iridate in programma.

Foto: Valerio Origo