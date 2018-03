MotoGP, GP Qatar 2018: su che canale vedere la gara in tv? Il programma su Sky e TV8: dirette, differite e repliche

Domenica 18 marzo si disputeranno le gare del GP del Qatar 2018, prima prova del Motomondiale 2018. La MotoGP entra nel vivo, la stagione incomincia dal circuito di Losail e si preannuncia grande spettacolo. Johann Zarco scatterà dalla pole position marcato da Marquez e Petrucci, Dovizioso deve risalire dalla quinta posizione, Valentino Rossi è soltanto ottavo e proverà a piazzare il colpaccio.

Di seguito il programma dettagliato, il calendario completo e tutti gli orari delle gare del GP di Qatar 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Prevista la differita tv su TV8 dalle ore 20.00.

DOMENICA 18 MARZO:

11.40-12.00 Moto3 – Warm Up

12.10-12.30 Moto2 – Warm Up

12.40-13.00 MotoGP – Warm Up

14.00 Moto3 – Gara

15.20 Moto2 – Gara

17.00 MotoGP – Gara













