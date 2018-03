MotoGP, GP Qatar 2018: come rivedere la gara? Programma, orari e tv delle differite e repliche su Sky e TV8

Il GP del Qatar 2018 è stato semplicemente spettacolare e stupendo. Una gara emozionante ha tenuto a battesimo il Mondiale di MotoGP: sorpassi, controsorpassi, duelli corpo a corpo, un arrivo in volata, grandi gioie per l’Italia. Non avete visto la gara oggi pomeriggio perché eravate fuori casa o perché non avete Sky?

Nessun problema: potete recuperare lo spettacolo comodamente durante questa sera, comodamente sul divano in una prima serata da grandi emozioni, in replica o in differita. Non vi spoileriamo più di quanto già fatto ma vi diciamo solo una cosa: non potete perdervi questa gara, è stata stupenda! Ecco come rivedere la gara del GP Qatar 2018, prima prova del Mondiale MotoGP.

DIFFERITA IN CHIARO SU TV8 (canale 8 del digitale terrestre):

18.00 Moto3

19.15 Moto2

21.00 MotoGP

REPLICA SU SKY SPORT MOTOGP (per gli abbonati):

18.45 Moto3

19.45 Moto2

21.00 MotoGP

00.00 MotoGP

Repliche nel rullo notturno su Sky Sport MotoGP.













