MotoGP, Andrea Dovizioso: “Sono convinto della mia forza. Mercato? Spero in Ducati siano più buoni che in passato”

Tutto pronto per gli ultimi test collettivi della classe MotoGP sul circuito di Losail (Qatar). Da quest’oggi fino al 3 marzo il tracciato arabo sarà teatro di una tre giorni importante per i team della massima cilindrata pronti a raccogliere informazioni utili per migliorare le moto in vista dell’esordio iridato, previsto proprio su questa pista il 18 marzo. Tra gli osservati speciali Andrea Dovizioso, alfiere della Ducati, che tanto bene ha fatto nelle prime sessioni di prove in Malesia ed in Thailandia.

Forlivese convinto di se stesso ma anche del fatto che non sarà così scontato il confronto solo con Marc Marquez (Honda) in pista: “La Honda è competitiva, i suoi piloti sono andati molto forte, come Zarco e io. Questo è quel che si è visto, ma non sono convinto che sia proprio così. I weekend di gara ci diranno cose diverse. E per capire il valore di tutti bisognerà aspettare Jerez. Fino a quel momento, calmi”, ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport il centauro italiano

“Noi abbiamo delle certezze – ha aggiunto Dovizioso – Ma quanto le Yamaha ufficiali possano andare, quanto Zarco si possa giocare davvero il Mondiale… piano. Sì, in Yamaha stanno facendo fatica, che abbiano situazioni da risolvere è palese, ma non credo che siano messi male come è stato descritto”.

Il ducatista, comunque, conferma la propria tranquillità in sella alla GP18: “Sì. Il motivo per cui siamo andati forte lo sappiamo, non mi preoccupa poterlo essere ancora. Siamo ripartiti allo stesso livello. La moto è migliorata, sono sereno sapendo cosa ho sotto il sedere e cosa fare. Che basti per giocarci il titolo non credo, però intanto siamo lì”.

Guardando ai problemi di Jorge Lorenzo nell’adattarsi alla nuova Ducati, Dovizioso ha ammesso: “Sinceramente sono più concentrato su Marquez, Pedrosa e Zarco. Sono quelli che al momento hanno quel mezzo punto in più da far dire che saranno davvero forti. Poi vediamo le Yamaha, ma me le aspetto a giocarsi il Mondiale, a differenza di quanto pensino tanti“. E poi una chiosa sul suo futuro: “Io sono tranquillo, sono un uomo mercato. A livello di Ducati io spero che useranno la testa nella strategia dei contratti, in passato non sono stati molto…. buoni. E secondo me è il momento di esserlo. Anche se non è Natale“.













