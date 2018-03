Milano-Sanremo 2018: Mark Cavendish, un vecchio leone che può ancora ruggire

Nove anni fa l’allora 23enne Mark Cavendish conquistò la Milano-Sanremo alla sua prima partecipazione. Quel 2009 divenne poi l’anno magico del britannico, in cui riuscì a conquistare complessivamente 24 vittorie, tra cui anche sei tappe al Tour de France e tre al Giro d’Italia. Quei tempi sono ormai lontani per il velocista dell’Isola di Man, che ora ha 32 anni, ma possiede ancora la forza per tentare l’impresa.

Sabato Cavendish correrà la sua 14ma Milano-Sanremo e conosce quindi a perfezione questa corsa, anche se negli ultimi hanno non è stato più protagonista. L’ultimo piazzamento di rilievo è il quinto posto del 2014, poi ha chiuso sempre nelle retrovie, come lo scorso anno quando tagliò il traguardo in 101ma posizione. Risultati condizionati anche da diversi problemi fisici e anche quest’anno la fortuna non è stata dalla sua. Infatti la grande incognita è legata alla sua condizione, visto che nell’ultimo mese non ha praticamente mai corso a causa delle caudate all’Abu Dhabi Tour e nella cronometro a squadre della Tirreno-Adriatico.

Resta il fatto però che Cavendish è certamente tra i velocisti più esperti del gruppo e come ha dimostrato al Dubai Tour, non ha perso la sua grandissima esplosività negli ultimi metri. Per questo motivo il britannico va comunque inserito tra gli outsider, visto che se dovesse arrivare al traguardo nel gruppetto dei migliori allora potrebbe sfruttare la sua grande abilità negli sprint per cercare l’impresa.

Foto: Pier Colombo