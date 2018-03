LIVE Tirreno Adriatico 2018, quinta tappa in DIRETTA: Castelraimondo-Filottrano. Adam Yates vince la sfida tra i big in memoria di Scarponi. Michal Kwiatkowski leader

Buongiorno e benvenuti alla Diretta LIVE della quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2018, una delle più importanti sia per quanto riguarda il livello altimetrico che quello emozionale. Si parte infatti da Castelraimondo e si giunge dopo 178 chilometri in quel di Filottrano, città del compianto Michele Scarponi: frazione ovviamente dedicata completamente al marchigiano, uno degli uomini più amati dall’intera carovana. Dopo l’arrivo in salita a Sassotetto di ieri, non ci sarà da scherzare neanche oggi: finale davvero interessante con diversi strappi ed il Muro di Filottrano da percorrere tre volte (pendenze fino al 16%). Tappa che può essere paragonata ad una classica: si vedranno davanti sicuramente corridori del calibro di Peter Sagan e Greg Van Avermaet. Ci dovranno essere però movimenti anche in chiave classifica generale: Damiano Caruso è sorprendentemente in testa, ma alle sue spalle Michal Kwiatkowski, Mikel Landa e Wilco Kelderman proveranno sicuramente ad attaccare senza aspettare la cronometro finale di martedì. Da seguire anche la gara di Vincenzo Nibali e Fabio Aru.

Come di consueto, OA Sport vi offrirà la Diretta LIVE della tappa a partire dalle ore 11.30, mentre il via ufficiale è previsto alle 11.50.

16.00 Grazie per averci seguito anche oggi, appuntamento al prossimo live.

15.58 Nella classifica generale Kwiatkowski (Sky) ha 3″ su Caruso (BMC) e 23″ su Landa (Movistar)

15.57 Arriva con 7′ di ritardo Froome (Sky)

15.54 Il gruppo inseguitore è arrivato a 7″ dal vincitore della Mitchelton-Scott.

15.53 Media corsa 41.647 km/h.

15.51 Il polacco scavalca Caruso in classifica grazie agli abbuoni!

15.50 Adam Yates vince in solitaria! Sagan secondo ad 8″, davanti a Kwiatkowski, che è il nuovo leader della classifica generale!

15.49 Ultimo km per Yates! Si sale nuovamente verso il traguardo di Filottrano!

15.47 Venti corridori nel primo gruppo inseguitore, tratto in discesa, mancano 1500 metri all’arrivo, 18″ per Yates.

15.46 Ai -3 km il vantaggio di Yates è di 18″.

15.45 La Bora fa il ritmo, ma il vantaggio di Yates aumenta. Sagan nelle prime posizioni. Im coda al gruppo Aru e Nibali, fora Roglic.

15.43 Allunga Adam Yates (Mitchelton-Scott)

15.42 La Movistar fa l’andatura ma attenzione anche alla Lotto. Mancano 4km, nelle prime posizioni anche Peter Sagan.

15.41 Mancano 6km, il gruppo procede velocissimo.

15.40 FORATURA PER CHRIS FROOME! Si ferma sul ciglio stradale, è da solo! Addio sogni di gloria.

15.38 Andatura indiavolata in testa al gruppo. La Movistar è in testa al gruppo. Il Team Sky lavora per Kwiatowski, Caruo vuole difendere la maglia azzurra. In testa la Mitchelton-Scott.

15.35 Il gruppo ha ripreso Cataldo, mancano 10km. La Mitchelton-Scott guida il plotone.

🇮🇹 #TirrenoAdriatico 11km to go – Race is back together! pic.twitter.com/YlVPuGRnOS — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) March 11, 2018

15.32 Dario Cataldo non si arrendeeee! Che grintaaaaaaaa! Mancano 13km e ha 10” di vantaggio sul gruppo che però tra poco lo riprenderà. Ci sono tutti i big ma ora si farà sul serio.

15.30 Ultimi quindici chilometri, ora il gruppo deve aumentare il forcing per rientrare sull’ottimo Cataldo che sta dando tutto! Ha onorato davvero la memoria di Scarponi.

15.28 Suona la campana per Dario Cataldo, ultimo giro del circuito di Filottrano: mancano 16,3km. Il gruppo transita con 15” di ritardo.

15.27 Dario Cataldo è sempre in testa e ha aumentato il proprio vantaggio: 20 secondi sul gruppo quando mancano 17km.

15.26 Gli uomini della Mitchelton-Scott si portano in testa al gruppo guidato insieme alla BMC e lavoreranno per Adam Yates, Bob Jungels soffre Froome per il momento soffre.

15.24 Cataldo rilancia in testa, ora ha 15 secondi di vantaggio sul gruppo che procede a fila indiana. Transitati al GPM, mancano 18km al traguardo.

15.22 Cataldo con la forza del cuore, fino all’ultimo nella memoria di Scarponi. L’uomo dell’Astana ha 10” sul gruppo che si è frazionato. Froome sempre in difficoltà, rimane aggrappato alla coda del gruppo.

15.21 SOFFREEEEEEEEEE! Froome è in difficoltà, si sforza per rimanere aggrappato alla coda del gruppo e mancano ancora 20km.

15.20 Chris Froome non è brillantissimo, è a metà gruppo e la sua pedalata non si distingue. Intanto Cataldo solo al comando con 15” di vantaggio sul gruppo.

15.18 Continuano i ricordi per Michele Scarponi.

Qué bonita etapa la del homenaje a Scarponi en #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/HnvbsmnFEM — León (@noel_zerimar) March 11, 2018

15.18 Un chilometro all’imbocco della penultima ascesa di giornata. I fuggitivi hanno 30” di vantaggio sul gruppo a 21km dal traguardo.

15.16 Ci stiamo per avvicinare alla seconda salita di Filottrano.

Il vantaggio della fuga è intorno ai 35" | The gap is around 35" #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/3ghAHxKSAq — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 11, 2018

15.14 Cataldo non si risparmia, è lui a guidare il gruppo dei fuggitivi: vuole onorare al meglio la memoria di Michele Scarponi.

15.11 Il gruppo tiene i fuggitivi a bagnomaria: 45” di ritardo a 25km dal traguardo. Sta per iniziare la fase calda.

15.07 Il dettaglio della salita da Filottrano che andrà ripetuta altre due volte. Ora il vantaggio dei battistrada è sceso sotto il minuto, mancano 29km al traguardo. Tra poco si entrerà davvero nel vivo della corsa.

🇮🇹 2018 Tirreno-Adriatico (@TirrenAdriatico) #TirrenoAdriatico #CPN Filottrano KOM is really a tough one. The race has just lapped the climb, which is going to be hit two more times. Don't miss our live updates direct from inside the peloton ⬇️https://t.co/HofTYNGNu4 pic.twitter.com/Fwi986BQK8 — CyclingPro.net (@cyclingpronet) March 11, 2018

15.05 Solo BMC in testa, gli uomini della Bora di Sagan si sono nuovamente nascosti. Entriamo negli ultimi 30 minuti di corsa, i fuggitivi ora hanno 1’05” di vantaggio.

15.03 Sempre la BMC in testa al gruppo. La squadra di Caruso fa corsa dura per difendere la maglia azzurra. Vincenzo Nibali non è ancora rientrato, è a 20 secondi dal gruppo. Sforzo supplementare per lo Squalo.

15.02 Nibali rilancia l’andatura e sta per rientrare in gruppo. I big sono a 1’30” dai quattro fuggitivi che si sono ricompattati.

15.00 FORATURA ANCHE PER VINCENZO NIBALI! Lo Squalo cambia ruota prontamente e cerca di rientrare in gruppo con Pellizzotti e Puccio del Team Sky.

14.59 Cataldo transita in testa al GPM di Filottrano che incamera altri cinque punti. Il ragazzo dell’Astana tra onorando al meglio la memoria di Michele Scarponi.

14.58 Fabio Aru è rientrato in gruppo dopo il problema meccanico.

14.58 Si avvantaggiano Cataldo e Morabito, Koren stringe i denti e rimane in scia. Il gruppo insegue a 1’50”, mancano 36km.

14.58 UN MURO DI FOLLA! Davvero un paese intero per ricordare Michele Scarponi, tutti con palloncini e fazzoletti giallo e azzurri.

14.56 Il vantaggio dei fuggitivi scende sotto i 2 minuti. Iniziata la salita di Filottrano, per la prima volta in questa giornata. Intanto problemi meccanici anche per Uran che riparte con due compagni.

14.55 Quanto amore per Michele Scarponi.

🇮🇹 #TirrenoAdriatico

Together with BMC our #BORAhansgrohe 🚴🏼‍♂️🚴🏼‍♂️ pull hard to close the gap! 44km remaining & the gap is now 3:24 pic.twitter.com/cuQK1Q5BkN — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) March 11, 2018

14.50 Il vento sta indirizzando la corsa. La BMC in testa al gruppo è scatenata e si è portata a 2’16” dai battistrada, mancano 37km al traguardo. Stiamo per entrare nel circuito di Filottrano con un’ascesa impegnativa da ripetersi per tre volte.

14.48 NOOOOOOOOOOOOOOO! FORATURA PER FABIO ARU! Il gruppo si è spezzato per colpa del vento, non sarà facile rientrare.

14.45 Attenzione ai ventagli! Il gruppo si sta già spezzando, alcuni uomini dovranno faticare per rimanere in gruppo.

14.45 Gruppo scatenato, sta recuperando tanto sui fuggitivi che ora sono lontani appena 3′ quando mancano 42km.

14.43 Ricordiamo anche l’altimetria della tappa odierna. Negli ultimi 35km si entrerà nel circuito di Filottrano, ormai ci siamo.

Etapa de la #TirrenoAdriatico parte de tu casa y no puedes estar allí.

Primero el deber ciudadano… concurrir a las urnas.@mario_sabato@marianoryan#VamosChecho pic.twitter.com/8MCswgNOW7 — RAIMUNDO SUÁREZ (@Raimundoverde) March 11, 2018

14.40 ATTENZIONE! Si è alzato il vento! Fuggitivi già disposti a ventaglio, il gruppo reagisce e si porta a 3’31” di ritardo quando mancano 45km. Ci sono gli uomini della BMC a guidare il plotone, siamo in un tratto in pianura e il sole è tornato a splendere.

14.36 La Bahrain Merida lancia moralmente il suo uomo in testa alla corsa.

🇮🇹 #TirrenoAdriatico 5️⃣0️⃣ Km to go

➡️ Our @koren_kristijan is still in the break with #Cataldo #Morabito and Keisse. Now four leaders as Boev has been dropped. They have 4' advantage. 📸 @bettiniphoto pic.twitter.com/js2RPRR1Xo — Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) March 11, 2018

14.33 Il pappagallo di Scarponi. Intanto è spuntato il sole, i ciclisti si stanno spogliando man mano.

14.30 Situazione di stallo in orsa con il gruppo principale che è a 4’20” dai quattro battistrada, stanno marciando in comune accordo. Mancano 52km al traguardo.

The gap stands at 4:20 in #TirrenoAdriatico. — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) March 11, 2018

14.27 Altro fan club di Michele Scarponi pronto sul muro dell’Aquila. Un ricordo continuo.

14.26 Anche il gruppo arriva al GPM di Osimo: 4’36” di ritardo dai fuggitivi che sono a 56km dal traguardo.

14.24 Filottrano aspetta il gruppo per ricordare Michele Scarponi.

🇮🇹 #TirrenoAdriatico

Today's stage is dedicated to #MicheleScarponi

📸 The finish will be in his hometown Filottrano pic.twitter.com/WWDvV3FiUH — Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) March 11, 2018

14.23 Cataldo vince il GPM, piccolo scatto per prendere i punti, poi i quattro battistrada si ricompattano a hanno 4’34” di vantaggio.

14.22 Stiamo arrivando al GPM di Osimo.

14.21 Continua l’azione degli uomini in fuga.

14.20

📹The scenes form the start of the stage 5 🇮🇹 @TirrenAdriatico earlier today, @FabioAru1 is very kind and sign some autographs to our fans. #UAETeamEmirates #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/hEZWIMWvF7 — @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) March 11, 2018

14.18 Situazione comunque di stallo. In testa al gruppo ci sono gli uomini della Bora e della Movistar, distaccato immutato nei confronti dei battistrada quando entriamo negli ultimi 60km di gara.

14.15 Ora la strada torna a salire, siamo nei pressi di Campocavallo.

14.11 Cataldo, Morabito, Koren, Keiesse sono i quattro uomini al comando. Il loro vantaggio è di quattro minuti.

14.10 Fabio Aru si è fermato per sistemare la ruota posteriore ma è partito prontamente. Sta uscendo un pallido sole ma l’asfalto è ancora bagnato.

14.08 Gli uomini in fuga hanno 4’23” di vantaggio sul gruppo quando mancano 67km al traguardo.

14.04 Giornata davvero da lacrime nel ricordo di Michele Scarponi.

14.00 Stiamo per entrare nel vivo della Tappa dei Muri, si avvicina il GPM di Osimo.

13.58

🇮🇹 #TirrenoAdriatico@LeopoldKonig in front of the peloton trying to close the gap. 75km to go – 4:50 gap pic.twitter.com/65itVlRRUo — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) March 11, 2018

13.54 Si va verso il GPM di Osimo.

13.52

🇮🇹#TirrenoAdriatico 80 km to go Break of six have lead of 4'37". — Team Dimension Data (@TeamDiData) March 11, 2018

13.50

Verso l'Adriatico, scendendo dalle dolci colline fino al lungomare di Civitanova Marche e Porto Recanati per affrontare poi Castelfidardo, una delle capitali mondiali di produzione artigianale della fisarmonica. #TirrenoAdriatico https://t.co/7sYIEWRvjX #destinazionemarche pic.twitter.com/kSvre7qByK — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 11, 2018

13.48 Siamo più o meno alla zona di rifornimento: fase stabile della corsa.

13.39 Siamo a metà gara: 43,700 km/h la media fino ad ora.

13.35 Nuovo traguardo volante, in quel di Porto Recanati. Primo Morabito davanti a Boev.

13.31 Parla uno dei fuggitivi: Keisse, un amante delle fughe.

.@IljoKeisse: "I love riding in the breakaway, it's better than in the peloton. Really enjoying it."#TirrenoAdriatico pic.twitter.com/xwyLOGLekb — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) March 11, 2018

13.27 Cala ancora il distacco del plotone: siamo a 4’50”.

13.23 Siamo a 100 chilometri dall’arrivo.

13.14 Il vantaggio dei fuggitivi ora scende sotto i 6′.

13.11 Ancora la pioggia a bagnare il percorso dei corridori.

13.08 Ricordiamo che al comando ci sono quattro uomini: Dario Cataldo (Astana), Igor Boev (Gazprom-Rusvelo), Kristijan Koren (Bahrain-Merida), Steve Morabito (Groupama-FDJ), Iljo Keisse (QuickStep Floors).

13.04 Traguardo volante: Morabito passa davanti a Boev.

13.02 Distacco del plotone sempre attorno ai 6′.

12.59

12.52

12.48 Alle spalle del corridore abruzzese Koren, Morabito e Keisse.

12.47 E’ Dario Cataldo a passare per primo sul GPM.

12.43 Siamo quasi al primo GPM di giornata per quanto riguarda i fuggitivi.

12.40 C’è la Bora-hansgrohe in testa al plotone: con la squadra di Sagan al comando il vantaggio dei fuggitivi è aumentato fino a 6’20”.

12.32 Il distacco si è stabilizzato in questa fase ed è sempre attorno ai 5′

12.24 Ecco i cinque fuggitivi in azione, pioggia battente sulla corsa

L'identité des 5 coureurs en tête sur #TirrenoAdriatico ⤵️ 🇨🇭 Steve Morabito 👀

🇷🇺 Igor Boev

🇸🇮 Kristjan Koren

🇮🇹 Dario Cataldo

🇧🇪 Iljo Keisse pic.twitter.com/aPOU0m91Sq — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) March 11, 2018

12.19 Questo invece il ricordo che ha fatto stamane Fabio Aru

#TirrenoAdriatico 2017: sembra ieri… In ogni situazione, trovava il modo per farci sorridere. Oggi correremo per onorare un Amico che sarà sempre da esempio, umano e sportivo, per tutti! Con il sorriso! #ciaoMichele #ilcavalieredei4mori pic.twitter.com/BPIG1j14jy — Fabio Aru (@FabioAru1) March 11, 2018

12.14 I figli di Michele Scarponi erano sul bus dell’Astana prima della partenza, non a caso oggi in fuga c’è Cataldo, a lungo suo compagno di squadra

In the bus @SupermanlopezN with the children of Michele Scarponi before start of the stage to Filottrano #AstanaProTeam #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/qSUMNxdsFk — Astana Pro Team (@AstanaTeam) March 11, 2018

12.08 Dopo 25 km di corsa il vantaggio dei cinque fuggitivi sale a 5’30”

12.01 Il gruppo lascia andare i fuggitivi, il loro vantaggio è già attorno ai quattro minuti, mentre è stato ripreso Edoardo Zardini, che aveva provato a riportarsi sulla testa

11.55 Partita la fuga di giornata, ci sono cinque uomini al comando: Dario Cataldo (Astana), lo svizzero Steve Morabito (Groupama – FDJ), il russo Igor Boev (Gazprom-RusVelo), il belga Iljo Keisse (Quick-Step Floors) e lo sloveno Kristijan Koren (Bahrain Merida)

11.48 Quattro dei corridori che ci attendiamo protagonisti oggi: i due grani favoriti Peter Sagan e Greg Van Avermaet e gli italiani Vincenzo Nibali e Fabio Aru, che certamente proveranno l’attacco per onorare il ricordo di Michele

11.44 Ricordiamo che la maglia azzurra è sulle spalle di Damiano Caruso, che precede di un solo secondo in classifica il polacco Michal Kwiatkowski

11.40 Altre immagini dalla corsa

11.36 Il gruppo sta percorrendo il tratto neutralizzato, sotto la pioggia

The 🌧🌧🌧 is also falling in Castelraimondo as the peloton rolls out of the town before the flag drops on #TirrenoAdriatico stage 5. pic.twitter.com/eBPuar496C — BMC Racing Team (@BMCProTeam) March 11, 2018

11.32 Quello che è successo a Michele non deve essere dimenticato, ricordarlo oggi vuol dire infatti anche soffermarsi sul tema della sicurezza stradale per tutti i ciclisti

11.29 Viene data in questo momento la partenza ufficiosa

11.26 Oggi tutto il ciclismo ricorderà Michele Scarponi, un grande campione morto in un incidente stradale il 22 aprire dello scorso anno proprio nella sua Filottrano, dove è posto l’arrivo odierno

La tappa di oggi, con l'arrivo nella sua Filottrano, è dedicata a Michele Scarponi. | Today's stage, with the arrival in his hometown Filottrano, is dedicated to Michele Scarponi. #TirrenoAdriatico

Ciao Michele 💙💛 pic.twitter.com/oKJYB5941b — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 11, 2018

11.25 Buongiorno e benvenuti alla diretta della quinta tappa della Tirreno-Adriatico, oggi i corridori dovranno affrontare 178 km da Castelraimondo a Filottrano

