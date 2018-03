LIVE Short track, Mondiali 2018 in DIRETTA: venerdì 16 marzo. L’Italia punta su Martina Valcepina nei 500 metri, avanti Confortola nei 1500

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di short track, che si disputano a partire da oggi in Canada, sul ghiaccio di Montreal. In scena praticamente tutte le gare, ovviamente per i round preliminari: 1500m, 500m e 1000m. Gli azzurri puntano sicuramente a superare questa prima fase: l’Italia, con l’assenza di Arianna Fontana per quanto riguarda le gare individuali, punta tantissimo su Martina Valcepina che nella distanza più breve può farsi valere a livello delle migliori al mondo. Da seguire al maschile ovviamente Yuri Confortola. Appuntamento alle 14 italiane con l’inizio delle gare.













15.30: poche eliminazioni di rilievo fino ad ora. Da sottolineare però che è uscita la canadese St-Gelais. Delusione per la padrona di casa.

15.24: tanta fatica ma Martina Valcepina c’è! Nella distanza più difficile l’azzurra riesce comunque ad avanzare con la terza piazza nella terza heat.

15.21: niente da fare per Cynthia Mascitto nella prima batteria. Peccato per l’azzurra che chiude quarta a pochi centesimi dal passaggio del turno.

15.20: tocca alle donne sulla stessa distanza.

15.18: si sono chiuse le batterie dei 1500 metri al maschile. Nella penultima heat passano il forte ungherese Liu con Bykanov ed il campione olimpico di Sochi An. Nell’ultima serie avanti il coreano Lim ed il giapponese Sakazume.

15.07: peccato! Terzo Tommaso Dotti e escluso dal passaggio del turno. Avanzano il cinese Han ed il coreano Seo.

15.01: Hamelin, Nikisha e Ayrapetyan nella quinta heat avanzano al turno successivo. Ora tocca all’altro azzurro Tommaso Dotti!

14.57: Girard, Liu e l’australiano Jung nella quarta heat.

14.50: ATTENZIONE! Ripescato Confortola! Al contrario dei Giochi Olimpici, nella manifestazione iridata l’azzurro viene favorito. Passaggio del turno!

14.48: niente da fare per Confortola, capitato in una heat durissima. Passano i super favoriti Knegt e Ren Ziwei.

14.41: nella seconda batteria avanzano in tre. Il belga Petre, il francese Fauconnet ed il cinese Xu. Penalizzato invece lo statunitense Celski. Ora tocca a Yuri Confortola!

14.36: si è chiusa la prima batteria con il coreano Kwon che si impone in 2:17.21. Battuto lo statunitense Krueger, che è il secondo ed ultimo qualificato per il turno successivo.

14.21: si parte con i 1500 metri al maschile, nella terza batteria Yuri Confortola, nella sesta invece Tommaso Dotti.

Foto: Renzo Brico