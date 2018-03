LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2018 in DIRETTA: giovedì 1° marzo. L’Italia cerca la doppia medaglia con i quartetti dell’inseguimento

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare (giovedì 1° marzo) dei Mondiali di ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). L’Italia avrà due importantissime occasioni di medaglia nell’inseguimento a squadre. Il quartetto maschile, dopo il record italiano fatto registrare ieri, si giocherà il bronzo contro la Germania, mentre quello femminile sfiderà la Gran Bretagna per cercare di conquistare uno storico passaggio in finale. Saranno quindi due gare molto emozionanti e assolutamente da non perdere. Il programma odierno offrirà poi i duelli della velocità femminile e le finali di keirin e scratch, in cui troveremo anche il nostro Michele Scartezzini.

