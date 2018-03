La giornata del Fiocchetto Lilla contro i disturbi alimentari. Vanessa Ferrari: “Ne ho sofferto anche io: per essere grandi sportivi non si deve patire la fame”

Giovedì 15 marzo è la giornata del Fiocchetto Lilla, il simbolo della lotta contro i disturbi del comportamento alimentare. Chi ha sofferto e chi soffre di anoressia e bulimia sa cosa significa. Questo articolo viene dal profondo del cuore per sostenere chiunque si sia ritrovato in questa brutta situazione, con la speranza di riuscire a vincere una durissima lotta che il più delle volte è anche contro se stessi e non soltanto contro un male che divora da dentro.

Spesso si ha la convinzione che “per diventare grandi sportivi, si debba patire la fame per riuscire a dare il massimo… SBAGLIATO!“. Sono parole di Vanessa Ferrari, Campionessa del Mondo 2006 nel concorso generale di ginnastica artistica (unica italiana capace nell’impresa), che ha voluto raccontare la sua esperienza. Anche lei in passato ha sofferto di disturbi alimentari perché si pensava che fosse il miglior modo possibile per ottenere grandi risultati ma naturalmente non era così. Vi lascio alle parole della nostra stella (che è nel pieno della fisioterapia dopo l’operazione al tendine d’Achille).













(foto Federginnastica)