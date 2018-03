Karate, Series A Salisburgo 2018: Gianluca Gallo e Carola Casale sfiorano il podio nel kata, terzo posto per la Master Rapid nella gara a squadre

Si è aperta oggi a Salisburgo (Austria) la seconda tappa della Series A di karate. Prima giornata dedicata interamente alle gare del kata, dove gli azzurri hanno realizzato una buona prestazione. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati.

Partiamo dalla gara maschile dove Gianluca Gallo si ferma ai piedi del podio dopo un torneo molto brillante. L’azzurro è riuscito a vincere in scioltezza tutti i match del proprio pool, ottenendo così l’accesso ai quarti di finale. Da sottolineare come l’atleta dello Sporting Club Tuscolana sia stato l’unico a riuscire a interrompere il domino del Giappone, che aveva vinto tutti gli altri sette pool. Ai quarti Gallo ha superato nettamente Ryuji Moto per 5-0, ma poi si è dovuto arrendere con lo stesso punteggio a Kakeru Nishiyama. L’azzurro è andato quindi a giocarsi il podio nella finale per il terzo posto con Yuhei Horiba, ma è stato sconfitto per 5-0, dovendo accontentarsi del quinto posto. Successo finale per Kazumasa Moto, che supera 5-0 Kakeru Nishiyama. Si era invece interrotto al primo incontro di giornata il cammino del campione italiano Mattia Busato sconfitto anche lui da Yuhei Horiba.

Anche in campo femminile l’Italia è stata l’unica nazione a riuscire a contrastare lo strapotere giapponese, con le vittorie di pool per Terryana D’Onofrio e Carola Casale che sono così passate ai quarti di finale. Entrambe sono state però subito sconfitte, rispettivamente da Hikaru Ono per 5-0 e da Kiyou Shimizu per 4-1. Il passaggio in finale di quest’ultima ha permesso a Casale di accedere ai ripescaggi, ma qui si è dovuta arrendere a Mizuki Ugai per 4-1. Terzo posto che va a Hikaru Ono e Emiri Iwamoto, mentre la finale sarà tra Kiyou Shimizu e Natsuki Shimizu.

Nella gara a squadre maschile può invece festeggiare la formazione italiana ASD Master Rapid SFK CBL, che riesce a salire sul terzo gradino del podio. Il terzetto formato da Manuel Pe, Gabriele Petroni e Franco Sacristan dopo essere stato sconfitto al primo turno dalla WKF Team Kata è andato ai ripescaggi, dove ha superato prima la formazione austriaca per 4-1 e poi quella serba per 3-2 ottenendo così il terzo posto. Impresa invece non riuscita alla nazionale italiana, con Gianluca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia che sono stati sconfitti nella finalina dalla Spagna per 5-0.

Foto: FIJLKAM