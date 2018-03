Judo, Grand Prix Agadir 2018: lo sloveno Adrian Gomboc sorpresa della prima giornata

Dopo quello di Tunisi, primo Grand Prix di sempre a svolgersi in territorio africano, il calendario del judo internazionale prevede in questo fine settimana lo svolgimento del Grand Prix di Agadir 2018, in Marocco. Nella giornata di venerdì, abbiamo visto all’opera gli atleti delle cinque categorie di peso più leggere (48 kg, 52 kg, 57 kg per le donne; 60 kg, 66 kg per gli uomini).

48 KG DONNE

Due volte vincitrice del Grand Slam di Abu Dhabi, la russa Irina Dolgova ha dettato legge anche nel torneo marocchino. La ventiduenne, due volte medagliata europea, ha sconfitto in finale la sorprendente portoghese Catarina Costa, battuta per waza-ari, facendo così valere il suo status di numero uno del seeding. Sul gradino più basso del podio salgono la slovena Maruša Štangar, vincitrice per ippon dopo un lungo golden score sulla tedesca Katharina Menz, e la spagnola Julia Figueroa, autrice a sua volta di un ippon sull’israeliana Shira Rishony. Unica italiana impegnata oggi, Elisa Adrasti è subito stata eliminata dalla tedesca Mira Ulrich, autrice di un waza-ari e di un ipppon.

-48 kg

1. DOLGOVA, Irina (RUS)

2. COSTA, Catarina (POR)

3. FIGUEROA, Julia (ESP)

3. STANGAR, Marusa (SLO)

5. MENZ, Katharina (GER)

5. RISHONY, Shira (ISR)

7. MINSKER, Noa (ISR)

7. NIKOLIC, Milica (SRB)

60 KG UOMINI

Anche in questa categoria, ad avere la meglio è stato il favorito della vigilia, il kazako Gusman Kyrgyzbayev, accreditato della prima testa di serie. Il venticinquenne, che lo scorso anno aveva fatto suo il Grand Prix turco di Antalya, ha sconfitto proprio un judoka della nazionale anatolica, l’esperto Bekir Özlü, battuto per waza-ari dopo soli due secondi di golden score. Il padrone di casa marocchino Issam Bassou ha ottenuto la medaglia di bronzo vincendo per ippon il derby con il connazionale Yassine Moudatir, mentre il portoghese Gonçalo Masinho si è imposto con lo stesso risultato sul tedesco Moritz Plafky.

-60 kg

1. KYRGYZBAYEV, Gusman (KAZ)

2. OZLU, Bekir (TUR)

3. BASSOU, Issam (MAR)

3. MANSINHO, Goncalo (POR)

5. MOUDATIR, Yassine (MAR)

5. PLAFKY, Moritz (GER)

7. JAFY, Mohamed (MAR)

7. SHAMSHADIN, Magzhan (KAZ)

52 KG DONNE

Due anni dopo il successo di Almaty, la svizzera Evelyne Tschopp torna sul gradino più alto del podio di un Grand Prix. La ventiseienne elvetica ha impiegato poco più di trenta secondi per sconfiggere la numero uno del tabellone, la rumena Alexandra-Larisa Florian. La turkmena Gulbadam Babamuratova si è classificata in terza posizione dopo aver inflitto un ippon alla turca Irem Korkmaz, mentre l’israeliana Gefen Primo ha vinto per waza-ari il derby con la connazionale Betina Temelkova.

-52 kg

1. TSCHOPP, Evelyne (SUI)

2. FLORIAN, Alexandra-Larisa (ROU)

3. BABAMURATOVA, Gulbadam (TKM)

3. PRIMO, Gefen (ISR)

5. KORKMAZ, Irem (TUR)

5. TEMELKOVA, Betina (ISR)

7. BEDDAH, Zineb (MAR)

7. SCHNEIDER, Miriam (GER)

66 KG UOMINI

Sorpresa per lo sloveno Adrian Gomboc, che al secondo turno ha dovuto sconfiggere l’ucraino numero uno del tabellone Georgii Zantaraia, campione europeo in carica, per riuscire a proseguire il proprio percorso fino alla finale, dove un waza-ari al golden score gli ha permesso di avere la meglio sul kazako Yerlan Serikzhanov. Slovenia presente anche sul terzo gradino del podio con Andraž Jereb, che ha battuto per ippon un altro kazako, Yerlan Zhaksybekov, mentre il francese Daniel Jean ha realizzato un waza-ari nel match contro il portoghese Sergiu Oleinic.

-66 kg

1. GOMBOC, Adrian (SLO)

2. SERIKZHANOV, Yerlan (KAZ)

3. JEAN, Daniel (FRA)

3. JEREB, Andraz (SLO)

5. OLEINIC, Sergiu (POR)

5. ZHAKSYBEKOV, Yerlan (KAZ)

7. BUNCIC, Strahinja (SRB)

7. VAN GANSBEKE, Kenneth (BEL)

57 KG DONNE

L’ultima categoria in gara venerdì ha premiato l’israeliana Timna Nelson Levy, ventitreenne al suo primo successo in carriera in un torneo del World Tour. Numero due del tabellone, Nelson Levy ha realizzato un waza-ari per sconfiggere in finale la slovena Kaja Kajzer. La favorita della vigilia, la panamense Miryam Roper, si è invece dovuta accontentare del bronzo, dopo aver battuto per ippon la francese Lisa Marchese. Sempre per la Francia, Sarah Harachi ha invece avuto la meglio sulla padrona di casa marocchina Soumiya Iraoui in poco più di un minuto.

-57 kg

1. NELSON LEVY, Timna (ISR)

2. KAJZER, Kaja (SLO)

3. HARACHI, Sarah (FRA)

3. ROPER, Miryam (PAN)

5. IRAOUI, Soumiya (MAR)

5. MARCHESE, Lisa (FRA)

7. LEUNG, Po Sum (HKG)

7. ROGIC, Jovana (SRB)

giulio.chinappi@oasport.it













Foto: IJF