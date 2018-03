Judo, Grand Prix Agadir 2018: la Russia chiude in vetta con tre medaglie d’oro

Dopo quello di Tunisi, primo Grand Prix di sempre a svolgersi in territorio africano, il calendario del judo internazionale prevedeva, nel fine settimana appena conclusosi, lo svolgimento del Grand Prix di Agadir 2018, in Marocco. Nella giornata di domenica, abbiamo visto all’opera gli atleti delle cinque categorie di peso maggiori (78 kg e +78 kg per le donne; 90 kg, 100 kg e +100 kg per gli uomini).

90 KG UOMINI

Il torneo marocchino segnava il ritorno alle gare del campione mondiale in carica, il serbo Nemanja Majdov, infortunatosi dopo il successo di Budapest. Il numero uno del seeding non è però andato oltre la quinta posizione, sconfitto nella finale per la medaglia di bronzo dall’ucraino Quedjau Nhabali, che l’ha costretto ad accumulare un terzo shido al golden score. La vittoria è così andata al ventiquattrenne russo Khusen Khalmurzaev, che sempre grazie alle penalità ha superato lo svizzero Ciril Grossklaus. Medaglia di bronzo anche per il belga Joachim Bottieau, vincitore dopo oltre otto minuti di combattimento sul kazako Islam Bozbayev.

-90 kg

1. KHALMURZAEV, Khusen (RUS)

2. GROSSKLAUS, Ciril (SUI)

3. BOTTIEAU, Joachim (BEL)

3. NHABALI, Quedjau (UKR)

5. BOZBAYEV, Islam (KAZ)

5. MAJDOV, Nemanja (SRB)

7. CHAMBERLAIN, Frazer (GBR)

7. TRIPPEL, Eduard (GER)

78 KG DONNE

Vincitrice del recente European Open di Varsavia, la tedesca Maike Ziech ha sorpreso la concorrenza ad Agadir, andando a vincere il suo primo torneo del World Tour. La ventiquattrenne ha sconfitto in semifinale la numero uno del tabellone, la russa Anastasiya Dmitrieva, ed è poi andata ad imporsi per ippon nella finale contro l’ucraina Anastasiya Turchyn. Dmitrieva si è invece dovuta accontentare del bronzo, dopo aver visto la francese Vanessa Dureau accumulare tre shido, mentre l’israeliana Yarden Mayersohn ha sconfitto per ippon l’altra francese Julie Pierret.

-78 kg

1. ZIECH, Maike (GER)

2. TURCHYN, Anastasiya (UKR)

3. DMITRIEVA, Anastasiya (RUS)

3. MAYERSOHN, Yarden (ISR)

5. DUREAU, Vanessa (FRA)

5. PIERRET, Julie (FRA)

7. CHAKIR, Fatima Zahra (MAR)

7. RAMIREZ, Yahima (POR)

100 KG UOMINI

Pronostico rispettato nella categoria 100 kg, dove ad imporsi è stato il trentenne russo Kirill Denisov. Il due volte campione europeo è tornato così alla vittoria nel World Tour dopo oltre un anno di assenza dal gradino più alto del podio, superando per ippon il portoghese Jorge Fonseca. L’esperto tedesco Karl-Richard Frey si è preso una delle due medaglie di bronzo in palio grazie ai tre shido accumulati dal kazako Viktor Demyanenko, mentre la sorpresa di giornata è rappresentata dal turkmeno Batyr Hojamuhammedov, che ha inflitto un ippon allo svizzero Patrik Moser dopo che entrambi avevano messo a segno un waza-ari.

-100 kg

1. DENISOV, Kirill (RUS)

2. FONSECA, Jorge (POR)

3. FREY, Karl-Richard (GER)

3. HOJAMUHAMMEDOV, Batyr (TKM)

5. DEMYANENKO, Viktor (KAZ)

5. MOSER, Patrik (SUI)

7. HERBST, Daniel (GER)

7. KOBENA, Koffi Kreme (CIV)

+78 KG DONNE

Finalista lo scorso anno nel Grand Prix cinese di Hohhot, la ventitreenne ucraina Yelyzaveta Kalanina ha fatto segnare la sua prima vittoria in un torneo del World Tour, imponendosi con un hansoku-make al terzo shido sulla slovena Anamari Velenšek, proveniente dalla categoria di peso inferiore. Sul terzo gradino del podio troviamo la russa Anna Gushchina, vincitrice per ippon sulla padrona di casa Yousra Aourz, e la croata Ivana Šutalo, che si è imposta per ippon nel derby contro la connazionale Ivana Maranić.

+78 kg

1. KALANINA, Yelyzaveta (UKR)

2. VELENSEK, Anamari (SLO)

3. GUSHCHINA, Anna (RUS)

3. SUTALO, Ivana (CRO)

5. AOURZ, Yousra (MAR)

5. MARANIC, Ivana (CRO)

7. JABLONSKYTE, Sandra (LTU)

+100 KG UOMINI

Fratello minore di Karl-Richard, il ventunenne Johannes Frey è salito quest’anno nella categoria dei pesi massimi, che gli ha regalato proprio ad Agadir la prima vittoria in carriera nel World Tour. Il tedesco ha infatti conquistato la medaglia d’oro al golden score, dopo che l’arbitro ha assegnato una terza penalità al suo avversario, il russo Anton Krivobokov. Un altro russo, il veterano di lungo corso Alexander Mikhaylin, ha impressionato nella prima parte del torneo, eliminando subito il numero uno del seeding, il serbo Žarko Ćulum, prima di concludere al quinto posto, battuto tramite penalità dal francese Nabil Zalagh. Bronzo anche per l’ucraino Oleksandr Gordiienko, che ha impiegato solo venti secondi per sconfiggere l’altro transalpino Hamza Ouchani.

+100 kg

1. FREY, Johannes (GER)

2. KRIVOBOKOV, Anton (RUS)

3. GORDIIENKO, Oleksandr (UKR)

3. ZALAGH, Nabil (FRA)

5. MIKHAYLIN, Alexander (RUS)

5. OUCHANI, Hamza (FRA)

7. DRAGIC, Vito (SLO)

7. NDIAYE, Mbagnick (SEN)

MEDAGLIERE

Nation 1 st place 2 nd place 3 rd place 5 th place 7 th place 1. Russia (RUS) 3 2 3 1 0 2. Slovenia (SLO) 2 2 3 0 1 3. Turkey (TUR) 2 1 0 1 0 4. Germany (GER) 2 0 3 4 4 5. Ukraine (UKR) 1 1 2 1 0 6. Kazakhstan (KAZ) 1 1 1 3 1 7. Switzerland (SUI) 1 1 0 2 0 8. Israel (ISR) 1 0 3 2 1 9. Morocco (MAR) 1 0 1 5 4 10. Portugal (POR) 0 2 2 1 2 11. Belgium (BEL) 0 1 1 1 2 12. Australia (AUS) 0 1 0 0 0 12. Puerto Rico (PUR) 0 1 0 0 0 12. Romania (ROU) 0 1 0 0 0 15. France (FRA) 0 0 4 4 0 16. Turkmenistan (TKM) 0 0 2 0 0 17. Croatia (CRO) 0 0 1 2 0 18. Spain (ESP) 0 0 1 0 0 18. Panama (PAN) 0 0 1 0 0

Foto: IJF