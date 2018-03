Judo, European Cup Junior 2018: Mattia Miceli vince a Sarajevo, quattro medaglie per gli azzurrini

Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina, ospita in questo fine settimana una nuova tappa dell’European Cup junior di judo 2018. La prima giornata di combattimenti ha riservato ottime soddisfazioni agli azzurrini, che hanno conquistato un oro, due argenti ed un bronzo.

Terzo in Ungheria lo scorso anno, il ventenne Mattia Miceli ha conquistato la sua prima medaglia d’oro a questo livello, imponendosi nella categoria 66 kg. L’azzurrino ha iniziato il proprio percorso sconfiggendo per waza-ari il croato Robert Klačar, battendo poi per ippon l’altro croato Leon Đapić ed i due moldavi Adrian Costru e Catalin Marian, rispettivamente in semifinale ed in finale.

Due medaglie sono invece arrivate dalla categoria 55 kg, dove Mattia Martelloni si è issato in finale superando per ippon Liborio Basirico, prima di essere sconfitto dal turco Oğuzhan Özışık per waza-ari. Basirico si è invece andato a prendere il bronzo battendo con un waza-ari ed un ippon il padrone di casa bosniaco Dino Hajro.

Nel settore femminile, è stata Sofia Petitto a conquistare la medaglia d’argento nella categoria 48 kg, superata solamente in finale dalla serba Andrea Stojadinov per ippon.

Da segnalare, infine, il settimo posto di Matteo Mazzi nella categoria 73 kg, dove ad imporsi è stato il moldavo Ion Nacu.

RISULTATI

MASCHILI

-55 kg

1. OZISIK, Oguzhan (TUR)

2. MARTELLONI, Mattia (ITA)

3. BASIRICO, Liborio (ITA)

3. GRIGOROV, Lyuboslav (BUL)

5. HAJRO, Dino (BIH)

5. YILMAZ, Ramazan (TUR)

-60 kg

1. KARAPETIAN, Gevorg (RUS)

2. LOZIAK, Patryk (POL)

3. KUMTAS, Samet (TUR)

3. KURTASHOV, Danila (RUS)

5. CHALA, Hakim (CAN)

5. OZCAN, Abdullah Berkin (TUR)

7. OSMANOV, Adil (MDA)

7. SINANOVIC, Emil (MNE)

-66 kg

1. MICELI, Mattia (ITA)

2. MARIAN, Catalin (MDA)

3. BARISIC, Lovre (CRO)

3. GUSIC, Marko (MNE)

5. COSTRU, Adrian (MDA)

5. VALOIS, Jacob (CAN)

7. KLACAR, Robert (CRO)

7. ZAHARIA, Vadim (MDA)

-73 kg

1. NACU, Ion (MDA)

2. STERPU, Victor (MDA)

3. AKHMAROV, Khamzat (RUS)

3. TCHORZEWSKI, Cezary (POL)

5. CIMEN, Halil (TUR)

5. STANISIC, Nikola (MNE)

7. MAZZI, Matteo (ITA)

7. TODOROVIC, Nikola (SRB)

FEMMINILI

-44 kg

1. SAYMA, Gamze (TUR)

2. MUMINOVIQ, Erza (KOS)

3. NIKOLIC, Ivana (MNE)

-48 kg

1. STOJADINOV, Andrea (SRB)

2. PETITTO, Sofia (ITA)

3. MAJCHER, Danuta (POL)

3. NEMETH, Virginia (CAN)

5. ANDIC, Ozge (TUR)

5. SZLACHTA, Paulina (POL)

7. CINCI, Zeliha (TUR)

7. KAFKO, Leyla (TUR)

-52 kg

1. BESSON, Marie (CAN)

2. PETROVIC, Nadezda (SRB)

3. GRABNER, Lisa (AUT)

3. KALETA, Aleksandra (POL)

5. VARDAR, Habibe (TUR)

5. VUKOVIC, Marija (SRB)

7. BILIC, Bruna (CRO)

7. DIVAN, Kader (TUR)

-57 kg

1. MERCAN, Buket (TUR)

2. LOXHA, Flaka (KOS)

3. DABROWSKA, Anna (POL)

3. OBERAN, Iva (CRO)

5. CVJETKO, Lara (CRO)

5. PERISIC, Marica (SRB)

7. BORTAS, Dora (CRO)

7. PITSILIS, Camelia (CAN)

giulio.chinappi@oasport.it













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Immagine: EJU