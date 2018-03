Italia-Argentina, le probabili formazioni: Immobile e Insigne dal primo minuto, Messi e Di Maria nell’attacco dell’Albiceleste

La prima uscita dell’Italia dopo la batosta della mancata qualificazione ai Mondiali 2018 non sarà una partita come le altre. Da un lato ci sono le motivazioni che subentrano quando di fronte c’è un avversario del calibro dell’Argentina, con cui gli azzurri giocheranno venerdì 23 marzo all’Etihad Stadium di Manchester. Dall’altro c’è la frustrazione di ritrovarsi a fare da sparring partner in un’amichevole di preparazione ai Mondiali, a cui l’Argentina parteciperà, mentre l’Italia sarà costretta a fare da spettatrice durante la prossima estate.

Luigi Di Biagio è il traghettatore a cui la Federazione ha affidato il compito di guidare la Nazionale italiana fino alla scelta del prossimo ct e proverà a convincere tutti di essere all’altezza di svolgere questo incarico anche in futuro. Il coach azzurro non ha ancora sciolto le riserve sulla formazione che schiererà dal primo minuto, ma gli indizi lasciano pensare che si affiderà al 4-3-3 con Bonucci e Rugani centrali difensivi davanti a Buffon, capitano di mille battaglie, e i due esterni Florenzi e Spinazzola. In cabina di regia Verratti dovrebbe essere preferito a Jorginho, con Parolo e Bonaventura papabili per il ruolo di mezz’ali. Candreva e Insigne, infine, dovrebbero agire a supporto della punta centrale Immobile, anche se non è da escludere l’inserimento di Chiesa o Verdi sulle corsie esterne d’attacco.

Sampaoli, dal canto, suo non dovrebbe rinunciare al 3-4-2-1 con Mercado, Fazio e Otamendi davanti a Romero. In mediana dovrebbero agire gli esperti Mascherano e Biglia, mentre le fasce potrebbero essere presidiate da Salvio e Perotti. I due trequartisti Di Maria e Messi, infine, agiranno a supporto della punta centrale, che potrebbe essere Aguero o Higuain.

Di seguito, le probabili formazioni del test amichevole tra Italia e Argentina:

ITALIA (4-3-3): Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Parolo, Verratti, Bonaventura; Candreva, Immobile, Insigne. All.: Di Biagio.

ARGENTINA (3-4-2-1): Romero; Mercado, Fazio, Otamendi; Salvio, Mascherano, Biglia, Perotti; Di Maria, Messi; Aguero. All.: Sampaoli.













Foto: Twitter Vivo Azzurro