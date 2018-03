Inghilterra-Italia, prossima amichevole degli azzurri: quando si gioca? Programma, orario e tv

Dopo il big match contro l’Argentina, l’Italia tornerà in campo martedì 27 marzo per affrontare l’Inghilterra in un’altra amichevole di lusso. Gli azzurri, reduci dalla super sfida contro Messi e compagni, se la dovranno vedere contro i maestri al mitico Stadio Wembley di Londra: in uno degli impianti simbolo del grande calcio internazionale, i ragazzi di Gigi Di Biagio cercheranno un colpaccio per rilanciarsi ulteriormente dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. La nostra Nazionale ha iniziato un lungo percorso che dovrà portare a una rapida rinascita per provare a guardare il futuro con più ottimismo.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Inghilterra, prossima amichevole internazionale degli azzurri. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Inghilterra sono un’ora indietro rispetto a noi).

MARTEDI’ 27 MARZO:

21.00 Italia-Inghilterra













(foto Twitter Nazionale Italiana)