Hockey su pista, i migliori italiani della 26^ giornata di Serie A1: Matteo Galimberti ha le stimmate del predestinato. Mirko Bertolucci è un fuoriclasse eterno

Il passato, il presente e il futuro della Nazionale italiana trovano uno splendido connubio nell’ultima giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di hockey su pista. A trascinare il Monza ai playoff è un giovanissimo talento azzurro, mentre il Viareggio batte il Thiene col sigillo del suo veterano. C’è il timbro del capitano, infine, sul successo del Lodi contro il Forte dei Marmi, una vittoria che vale il primato nella stagione regolare. Di seguito, i migliori italiani della 26^ giornata di Serie A1:

Matteo Galimberti: le stimmate del predestinato per il gioiello non ancora diciottenne del Monza. Quattro gol e, soprattutto, una straordinaria doppietta negli ultimi due minuti consentono ai lombardi di battere in rimonta il Follonica e di strappare il pass per i playoff. Carisma da vendere per un giovane talento che gioca come un veterano e si appresta a scrivere pagine indelebili di storia della Nazionale italiana.

Mirko Bertolucci: dal giovane talento al grande vecchio il passo è più breve del previsto. Una sua perla a metà ripresa regala al Viareggio la vittoria contro il Thiene, una giocata che per poco non consente ai toscani di agganciare il terzo posto in classifica. Il prossimo 29 marzo compirà 46 anni ma fa ancora la differenza.

Domenico Illuzzi: una leadership sensazionale per il capitano dei campioni d’Italia, tuttora trascinatore di un gruppo che ambisce a ripetere l’exploit dello scorso anno. C’è la sua firma, non solo con un gol, nella vittoria che regala al Lodi la vittoria contro il Forte dei Marmi e il primato definitivo della regular season.

Alessandro Verona: un gol in avvio per mettere subito le cose in chiaro e far capire che, quando il gioco si fa duro, lui è sempre in prima linea. Sblocca la partita più importante del campionato e si mette in luce con numerose giocate d’alta scuola.

Federico Ambrosio: impiega appena 6 minuti e mezzo per trafiggere il Valdagno e imprimere la svolta alla partita del Breganze, terzo al termine di una grande rimonta nel girone di ritorno, recante la sua firma indelebile.













Foto: Twitter Lega Nazionale Hockey