Hockey su pista, 26^ giornata Serie A1 2018: il Lodi batte il Forte dei Marmi e vince la regular season! Beffa Sarzana, ai playoff va il Monza

Il Lodi si impone nello scontro diretto e vince la regular season, conquistando il vantaggio del fattore campo in vista dei playoff che andranno in scena a partire dal prossimo 7 aprile. I campioni d’Italia in carica hanno tutta l’intenzione di portare a casa il secondo scudetto consecutivo, consolidando le proprie ambizioni grazie al successo 5-3 contro il Forte dei Marmi nella 26^ e ultima giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di hockey su pista. Verona e Pinto mettono subito le cose in chiaro per i padroni di casa, che incassano la rete di Romero al termine della prima frazione per poi allungare con Malagoli ad inizio ripresa e rispondere con un gol di Querido al tentativo di accorciare da parte del Forte con De Oro. Ci pensa capitan Illuzzi, infine, a chiudere i giochi e a piazzare l’allungo decisivo, prima che Motaran metta a referto il gol del definitivo 5-3.

Il Lodi, così, può approcciare i playoff con la consapevolezza di avere il fattore campo a suo favore, ma l’ultimo turno di campionato si rivela thrilling anche per l’ottavo posto in classifica. Il Monza, in extremis, strappa l’ultimo posto utile per i playoff, superando in rimonta il Follonica con tre gol negli ultimi due minuti e mezzo e ringraziando il giovanissimo Galimberti, autore di quattro reti e della doppietta decisiva per il 7-6 contro i toscani. Il suicidio del Sarzana, infatti, si consuma a Scandiano, dove i padroni di casa vanno avanti 5-3 nel finale, si fanno rimontare sul 5-5 da due gol di Rubio ma resistono ai tentativi dei liguri, estromettendoli di fatto dalla postseason, nonostante la parità a quota 36 punti con il Monza. Tanti rimpianti anche per il Trissino, che supera 8-2 il Correggio ma paga a caro prezzo un girone di ritorno tutt’altro che irresistibile, restando ad un solo punto dall’ottava posizione.

Il Breganze, intanto, supera 3-2 il Valdagno con i gol di Ambrosio, Cacau e Gimenez e difende il terzo posto dal ritorno del Viareggio, che batte 2-1 il Thiene con la rete decisiva dell’eterno Bertolucci. Il Bassano, infine, stende il Giovinazzo con un netto 5-17, contraddistinto da ben 9 gol di Julia, e si prende il quinto posto, scavalcando il Follonica. Si compone, pertanto, la griglia playoff. Ai quarti il Lodi sfiderà il Monza, mentre il Forte dei Marmi dovrà vedersela col Valdagno. Impegno difficile per il Viareggio, che si scontrerà col Bassano, ma la sfida più interessante riguarda Breganze e Follonica, due possibili mine vaganti per la lotta scudetto che si giocheranno il pass per le semifinali in un duello al cardiopalma.

Ecco il programma dei playoff scudetto della Serie A1 2017-2018:

Quarti di finale (7-10-12 aprile)

1 – Lodi-Monza

2 – Viareggio-Bassano

3 – Forte dei Marmi-Vandagno

4 – Breganze-Follonica (gara-1 il 27 marzo)

Semifinali (14-17-19 aprile)

5 – Vincente 1-Vincente 2

6 – Vincente 3-Vincente 4

Finali (5-8-12-15-17 maggio)

Vincente 5-Vincente 6

CLASSIFICA GENERALE SQUADRA PTI GTE VTE PTE PSE RFT RST DIFF. Amatori Wasken Lodi 60 26 18 6 2 142 66 76 B&B Service Forte dei Marmi 57 26 18 3 5 117 73 44 Faizanè Lanaro Breganze 53 26 17 2 7 144 88 56 GDS Impianti Viareggio 52 26 16 4 6 130 71 59 Hockey Bassano 49 26 14 7 5 103 73 30 Follonica Hockey 47 26 14 5 7 122 83 39 Admiral Valdagno 44 26 13 5 8 127 101 26 TeamServiceCar Monza 36 26 11 3 12 107 115 -8 Carispezia Sarzana 36 26 10 6 10 118 106 12 Hockey Trissino 35 26 10 5 11 87 85 2 Hockey Thiene 18 26 5 3 18 66 123 -57 Hockey Roller Scandiano 17 26 4 5 17 86 128 -42 BDL Correggio 10 26 3 1 22 90 165 -75 AFP Giovinazzo 4 26 1 1 24 56 218 -162













Foto: Twitter Lega Nazionale Hockey