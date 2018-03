GP Larciano 2018: Matej Mohoric beffa tutti con una discesa super. Secondo Marco Canola

È finalmente esploso Matej Mohoric. Dopo un paio di stagioni ad inseguire la quadratura del cerchio, il campione del mondo junior ed under 23 è riuscito a farsi vedere anche tra i professionisti: arriva la quarta vittoria in carriera al GP di Larciano, tappa del circuito italiano denominato Ciclismo Cup. Splendida azione in discesa per il corridore della Bahrain-Merida, secondo l’azzurro Marco Canola.

Solito canovaccio di gara nella prima parte. Va via una fuga di sette uomini: Marco Mathis (Katusha-Alpecin), Alberto Amici (Biesse Carrera Gavardo), Ilia Koshevoy (Wilier – Selle Italia), Dries De Bondt (Veranda’s Willems-Crelan), Leo Vincent (Groupama- FDJ), Dario Puccioni (Sangemini – MG.KVis) e Filippo Zana (Trevigiani-Phonix). A gestire la situazione in gruppo c’è soprattutto la Mitchelton-SCOTT, detentrice del titolo nella corsa tricolore. Il vantaggio non è mai stato troppo cospicuo: a circa 40 chilometri dall’arrivo il ricongiungimento.

Sulla penultima ascesa di giornata, il San Baronto, è partita una nuova azione, si sono mossi in tre: Cesare Benedetti (Bora-hansgrohe), Giovanni Visconti (Bahrain-Merida) e Davide Ballerini (Androni-Sidermec). Il plotone però non ha lasciato spazio ai pericolosi attaccanti, andandoli a riprendere praticamente prima dello scollinamento all’ultima scalata del San Baronto.

Si è formato al comando un drappello di una quindicina di corridori: presenti tanti dei possibili favoriti, da Yates a Majka. Ovviamente scatti e controscatti nella successiva discesa, ma nessuno è riuscito a guadagnare spazio. Nella fase più tecnica però, anche a causa di una caduta del colombiano Sosa, è scoppiata la corsa.

Lo sloveno Matej Mohoric (Bahrain-Merida) ha pennellato le curve, volando negli ultimi 3 chilometri: nessuno è riuscito a tenere la sua ruota. Ha provato il tutto per tutto Marco Canola (Nippo – Vini Fantini), ma si è dovuto arrendere, accontentandosi della seconda piazza. Terza posizione per Davide Ballerini (Androni-Sidermec).

Foto: Twitter Bahrain-Merida