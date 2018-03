Golf, PGA Tour 2018: Henrik Stenson conserva la leadership, ma che bagarre nell’Arnold Palmer Invitational!

il fine settimana di PGA Tour 2018 si avvicina alla conclusione con l’Arnold Palmer Invitational (montepremi 8,9 milioni di dollari) giunto ad un round dal termine. Sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill (Florida, Stati Uniti) dopo la terza giornata Henrik Stenson continua a detenere il primato. Lo svedese, campione Major, guida la classifica con il punteggio di -12 (204 colpi), arrotondato al termine della terza tornata in cui Stenson ha trovato soltanto un discreto -1. Tuttavia lo scandinavo ha approfittato di una giornata senza infamie e senza lode di Bryson DeChambeau. L’americano ha chiuso pattando con il par, al termine di un round altalenante, restando dunque a -11. Terza posizione con -10 per un ritrovato Rory McIlroy. L’irlandese del Nord incanta siglando un superbo -5 che gli consente di balzare quasi in vetta, ma soprattutto di poter lottare per il titolo finale.

Fuori dal podio momentaneo con -8 per l’inglese Justin Rose e per lo statunitense Ryan Moore. Un colpo indietro troviamo il sudcoreano Byeong-Hun An, ed un terzetto tutto americano composto da Charley Hoffman, Talor Gooch e Rickie Fowler. Completano infine la top ten con lo score di -7 l’inglese Patrick Reed, gli statunitensi Tiger Woods, Bud Cauley e Grayson Murray.

Passando a Francesco Molinari da registrare un incoraggiante ottimo terzo round. Il torinese ha messo a segno un gran -3 frutto di 4 birdie ed un solo bogey. Con tale risultato Molinari recupera svariate posizioni risalendo fino alla 28esima con lo score complessivo di -4.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Official Twitter PGA Tour