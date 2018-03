Golf, European Tour 2018: Francesco Molinari vince ancora e si gioca tutto contro Justin Thomas nel WGC-Dell Technologies Match Play. Già fuori Dustin Johnson e Jon Rahm

Percorso netto per Francesco Molinari, che conquista la seconda vittoria in due sfide e si giocherà tutto all’ultimo incontro del suo raggruppamento nel WGC-Dell Technologies Match Play, torneo combinato tra i circuiti dello European Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club. Molinari ha messo in mostra doti da grande agonista, piazzando l’allungo decisivo contro lo statunitense Luke List tra le buche 13 e 16 e portando a casa la vittoria per 3&2.

Ad attenderlo ora nell’ultima sfida del suo gruppo c’è Justin Thomas, fuoriclasse statunitense che ha prevalso contro Patton Kizzire e che domani affronterà Molinari con l’obiettivo di qualificarsi alla top 16. Il format ad eliminazione che va in scena in Texas prevede che i migliori 64 giocatori del ranking siano suddivisi in 16 gruppi composti da 4 elementi, che si sfidano in tre round per definire il vincitore di ciascun girone. Le giornate di sabato 24 e domenica 25 marzo sono dedicate ai turni ad eliminazione diretta, che vanno dagli ottavi alla finale.

Le sorprese più grandi di questi primi due giorni riguardano l’uscita di scena anticipata dei due finalisti dello scorso anno, Dustin Johnson e Jon Rahm. Il numero 1 al mondo è stato messo alle corde dal canadese Adam Hadwin, che ha prevalso già alla buca 15, costringendo lo statunitense ad abdicare. Lo spagnolo, invece, ha tentato fino all’ultima buca di rimontare il gap acquisito nelle battute iniziali contro Chez Reavie, ma ha ceduto per 1 up e ha lasciato campo libero al passaggio del turno di Kiradech Aphibarnrat, in grado di qualificarsi già al termine del secondo round.

Si salva, invece, il nordirlandese Rory McIlroy, che si è imposto 2&1 contro Jhonattan Vegas e si giocherà tutto all’ultima sfida contro Brian Harman. Nell’ultima giornata della fase a gironi, l’interesse sarà rivolto sulle sfide da dentro o fuori tra Jordan Spieth e Patrick Reed e tra Sergio Garcia e Xander Schauffele, ma sono in tanti a nutrire ancora l’ambizione di chiudere il proprio raggruppamento al primo posto e giocarsi il tutto per tutto fino alla finale.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DELLA SECONDA GIORNATA













mauro.deriso@oasport.it

Foto di Pier Colombo