Golf, European Tour 2018: Francesco Molinari parte a razzo nel WGC-Dell Technologies Match Play

Francesco Molinari in grande spolvero nella prima giornata del WGC-Dell Technologies Match Play, torneo inserito nel circuito dell’European Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club. Nel format a eliminazione che va in scena in Texas, i migliori 64 giocatori del ranking sono suddivisi in 16 gruppi composti da 4 elementi, che si sfidano in tre round per definire il vincitore di ciascun raggruppamento. Le giornate di sabato 24 e domenica 25 marzo, infine, sono dedicate ai turni ad eliminazione diretta, che vanno dagli ottavi alla finale.

Molinari è partito a razzo, battendo lo statunitense Patton Kizzire con un perentorio 3&1 al termine di un duello estremamente equilibrato, prima dell’allungo piazzato alle buche 16 e 17, che ha sancito la vittoria anticipata dell’unico azzurro in gara, in piena corsa per il passaggio del turno. Nel suo gruppo, tuttavia, c’è lo spauracchio Justin Thomas, che ha prevalso con 2 up di vantaggio su Luke List, affiancando Molinari in testa alla classifica e predisponendosi per il duello che probabilmente sancirà il vincitore del gruppo.

Non sono mancate, intanto, le sorprese al termine del primo round. A pagare dazio è stato soprattutto lo statunitense Dustin Johnson, numero 1 al mondo, sconfitto dall’austriaco Bernd Wiesberger, che ha prevalso 3&1 approfittando della crisi del suo avversario tra le buche 15 e 17. Stessa sorte per il nordirlandese Rory McIlroy, reduce dal trionfo nell’Arnold Palmer Invitational, ma sconfitto dallo statunitense Peter Uihlein, che ha dominato nelle prime 10 buche amministrando il vantaggio nel finale. Sorpendente anche il passo falso di Tommy Fleetwood nel derby inglese con Ian Poulter, mentre lo spagnolo Jon Rahm si è salvato all’ultima buca e ha pareggiato con lo statunitense Keegan Bradley, restando in corsa per la qualificazione.

CLICCA QUI PER IL RIEPILOGO DEI RISULTATI E DELLE CLASSIFICHE DOPO IL PRIMO ROUND













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto di Valerio Origo