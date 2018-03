Giovanni Malagò: “Candidiamo Federica Pellegrini per entrare nel Cio in quota atleti”. Nuova investitura per la Divina

Federica Pellegrini quasi sicuramente proseguirà la propria carriera fino alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Divina continuerà a emozionarci in vasca come ormai sta facendo da tre lustri ma oggi è arrivata un’ulteriore investitura da parte di Giovanni Malagò, Presidente del Coni, che ha lanciato la possibilità di una candidatura da parte della Campionessa di Spinea per entrare nel CIO (Comitato Olimpico Internazionale) in quota atleti.

Il numero 1 dello sport italiano è dispiaciuto per la mancata elezione di Armin Zoeggeler a PyeongChang 2018, come dichiarato al termine della Giunta Nazionale odierna, e ha così proposto il nome della portabandiera a Rio 2016: “Ci riproveremo a Tokyo 2020 con Federica Pellegrini“.













(foto Diego Gasperoni)