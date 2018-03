Giochi del Commonwealth 2018: quando si svolgono? Date, programma, orari e come vederli in tv

I Giochi del Commonwealth sono uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno per quelle Nazioni che in passato facevano parte dell’Impero Britannico. Tutti i Paesi sotto l’area di riferimento anglosassone potranno partecipare a questa prestigiosa manifestazione che si disputerà dal 4 al 15 aprile a Gold Coast (Australia). Ben settanta Paesi di tutti i Continenti si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Tra le più importanti ovviamente la Gran Bretagna presente con tutte le house divise (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord, Isola di Man, Jersey giusto per citare le più importanti), il Canada e l’Australia ma anche Sudafrica, India, Pakistan, Nuova Zelanda, Giamaica, Kenya, Malesia, Camerun.

Si assegneranno addirittura 275 titoli in 19 sport differenti: sarà una vera e propria Olimpiade in miniatura giunta addirittura alla XXI edizione. Dall’atletica al nuoto, dalla ginnastica al basket, dalla lotta al basket e al tiro a segno passando anche per sport prettamente anglosassoni come lo squash, il netball, le lawn bowls. Ci saranno tanti Campioni ai nastri di partenza e che poi rivedremo anche nel corso dell’anno nelle grandi occasioni internazionali.

Di seguito le date durante le quali si svolgeranno i Giochi del Commonwealth 2018. In quella zona dell’Australia sono avanti otto ore rispetto a noi. Attendiamo di sapere se l’evento sarà trasmesso in diretta tv in Italia.

MERCOLEDI’ 4 APRILE – DOMENICA 15 APRILE:

XXI Commonwealth Games

(foto pagina Facebook Comitato Organizzatore)