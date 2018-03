Giochi del Commonwealth 2018: parata di stelle a Gold Coast, le Nazioni dell’Impero si sfidano

Dal 4 al 15 aprile si disputeranno i Giochi del Commonwealth, competizione quadriennale che in questa occasione si svolgerà a Gold Coast (Australia). Si tratta dell’evento sportivo più importante dell’anno per quelle Nazioni che in passato facevano parte dell’Impero Britannico. Dunque gli atleti di ben settanta Paesi, provenienti da ogni Continente, si daranno battaglia in ben 19 sport: tutti vorranno salire sul podio più importante dell’anno.

NAZIONI PARTECIPANTI:

Ben 71 Nazioni sfileranno durante la Cerimonia d’Apertura. Le più importanti? Naturalmente la Gran Bretagna con tutte le sue house separate (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord, Isola di Man, Jersey giusto per citare le più importanti), ma anche il Canada, l’Australia, il Sudafrica e l’India senza dimenticarsi di Giamaica, Nuova Zelanda, Pakistan, Kenya, Malesia, Camerun.

SPORT PRESENTI:

Si assegneranno ben 275 titoli in 19 sport differenti: atletica, badminton, basket, beach volley, boe, ciclismo (strada, pista, mountain bike), tuffi, ginnastica (artistica e ritmica), hockey, lawn bowl, netball, powerlifting, rugby 7, tiro a segno e tiro a volo, squash, nuoto, tennistavolo, triathlon, sollevamento pesi, lotta.