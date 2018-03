Ginnastica ritmica, l’Italia sogna sempre in grande: Farfalle al top, tra grandi esercizi e difficoltà. Ora la Coppa del Mondo

L’Italia è pronta per la prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di ginnastica ritmica: nel weekend le azzurre saranno impegnate a Sòfia (Bulgaria), si inizia a fare sul serio. L’ultimo fine settimana è stato trionfale per le azzurre che si sono imposte nel concorso generale del GP di Thiais, vincendo poi anche un oro e un bronzo nelle Finali di Specialità. L’anno culminerà con gli Europei e con i Mondiali, il cammino delle ragazze di Emanuela Maccarani è appena incominciato ma come sempre si punta davvero in grande. La speranza è quella di conquistare ancora medaglie pesanti come le Farfalle ci hanno abituato a fare.

Abbiamo la fortuna di poter ammirare una squadra fortissima che è sempre in grande di fare la differenza e di conquistare podi importanti. Non è cambiato praticamente nulla nella formazione che pochi mesi fa si laureò Campionessa del Mondo con i 5 cerchi, il sestetto vuole puntare sempre più alto e continuare a migliorarsi ulteriormente. Quanto visto a Thiais, dove si è sfondato il muro dei 20 punti con i 5 cerchi e con le 3 palle/2 funi, è di buon auspicio: le Leonesse sono sempre al top con i loro esercizi superlativi montati sulle note de Il Lago dei Cigni e di The Eye of The Tiger. Il nuovo codice dei punteggi premia le difficoltà, la nota D finalmente dà giustizia alla nostra Nazionale che è solita offrire delle prove intense e condite da passaggi proibitivi che le nostre avversarie non possiedono.

Alessia Maurelli, Martina Centofanti (Aeronautica Militare), Agnese Duranti (La Fenice), Anna Basta (Pol. Pontevecchio), Martina Santandrea (Estense Putinati) e Letizia Cicconcelli (Fabriano) sono pronte per volare per l’ennesima volta. Si riparte dalla capitale bulgara nel weekend di Pasqua, poi tra due settimane lo show di Pesaro.