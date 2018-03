Ginnastica ritmica, Grand Prix Thiais: l’Italia chiude con un oro e un bronzo dopo il trionfo nel generale

Dopo aver vinto il concorso generale nella giornata di ieri, l’Italia chiude nel migliore dei modi il Grand Prix di Thiais, grande classica internazionale della ginnastica ritmica. Le Farfalle, infatti, hanno conquistato la medaglia d’oro con le 3 palle/2 funi: perentorio 20.550 per Alessia Maurelli e compagne che surclassano la Bielorussia (17.500) e l’Ucraina (16.900). Con i cinque cerchi, specialità in cui sono Campionesse del Mondo e in cui ieri hanno sfondato il muro dei 20 punti, le azzurre non sono riuscite ad andare oltre la medaglia di bronzo (18.650) finendo alle spalle di Ucraina (19.050) e Bielorussia (18.800). Alessia Russo quarta con la palla (16.900) alle spalle della Campionessa del Mondo Dina Averina (18.300), di Nicol Zelikman (17.800) e di Boryna Kaleyn (17.500).













(foto Pier Colombo)